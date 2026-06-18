Vlada mijenja pravila igre: Stiže novi model izbora čelnih ljudi u državnim tvrtkama

Korporativnu reformu Vlada već dugo najavljuje, a najavio ju je i premijer nakon smjene bivšeg državnog inspektora Andrije Mikulića i više direktora u paketu.

Kako piše Danas.hr , proces imenovanja bio bi transparentniji, a kriteriji bi se trebali pooštriti, uz manji utjecaj politike.

Mikulić je smijenjen na dan uhićenja u studenome, a tada se premijer Andrej Plenković zahvalio i predsjednicima uprava čak pet javnih poduzeća među kojima su bili HŽ Infrastruktura, Hrvatska pošta, HZZO, Hrvatska lutrija te Odašiljač i veze.

Na njihova mjesta došli su privremeni predsjednici Uprava.

A još od prije vršitelji dužnosti vode i HEP, Hrvatske ceste i još neka javna poduzeća. Najviše smijenjenih je iz resora ministra prometa, Olega Butkovića, koji je tada poručio: 'Znate da smo se obvezali OECD-u da moramo te ljude birati na drugačiji način. Donesen je zakon, sad treba donijeti Uredbu i onda će se po tim pravilima izabrati čelni ljudi u narednim mjesecima. Dotad će ovi ljudi koji su privremeno tamo vršiti funkcije'.