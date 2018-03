Evo koliko bi Hrvatsku mogle stajati tužbe liječnika zbog prekovremenih sati

Hrvatski liječnički sindikat (HLS) pozvat će svoje članstvo na podizanje tužbi protiv države zbog obračuna prekovremenih sati proteklih godina, zaključio je u petak Glavni odbor Sindikata u kojemu tvrde da liječnicima nisu obračunavani dodaci na uvjete rada, odgovornost i znanstvene titule

Da liječnicima u tom razdoblju nisu adekvatno obračunavani prekovremene sati, kažu u sindikatu, potvrdilo je i vještačenje neovisnoga financijskog stručnjaka i sudskog vještaka za financije i računovodstvo.

'Vještačenja su pokazala da na prekovremene sate liječnicima nisu obračunavani dodaci na uvjete rada, na liječničku odgovornost i na znanstvene titule', kaže predsjednica sindikata.

U protekla tri mjeseca održali su i tri sastanka s resornim ministrom Milanom Kujundžićem s kojim su se pokušali dogovoriti da se taj dug vrati na rate, budući da se radi o velikom iznosu - između 1,5 milijardi i 2 milijarde kuna.

No, Kujundžić im je odgovorio da se konzultirao s ministarstvima pravosuđa, uprave, financija i rada, koji su stava da nema osnove za ta potraživanja.

'Pokušali smo se dogovoriti s Ministarstvom da nam vrate te novce, makar u ratama, no dogovor nije postignut', izvijestila je predsjednica Sindikata.

Istaknula je i kako bi podizanje velikog broja tuži liječnika moglo dovesti u opasnu situaciju državu, Ministarstvo, cijeli sustav zdravstva i građane.

'Jer ako liječnici, koji su svjesni da im se prekovremeni rad ne plaća, odbiju raditi više nego što moraju, odnosno povuku suglasnost za rad dulji od 48 sati tjedno, zdravstveni sustav bit će u kolapsu', poručuje Čulinović Čajić.

Kujundžić: Analize pokazale da su plaće obračunavane korektno

Ministar zdravstva Milan Kujundžić, upitan za komentar najavljenih tužbi, odgovara da je riječ o problemima koji traju nekoliko godina, a vezani su uz interpretaciju granskoga kolektivnog ugovora iz 2013. godine, 'gdje postoji mogućnost da su prekovremeni sati određenim djelatnicima u zdravstvu krivo obračunati'.

'Mi poštujemo to promišljanje, no s druge strane analize napravljene u drugim ministarstvima govore da je to obračunato korektno prema tada potpisanom ugovoru. U ovom trenutku ne znam decidirano odgovor da li ljudi imaju pravo da im se to dodatno plati ili ne', rekao je ministar.