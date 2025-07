Europska komisija o Thompsonu: 'Osuđujemo bilo kakav izraz fašizma'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu ne znači nikakav povijesni revizionizam niti promociju ustaštva poručivši kako to vide samo oni koji bi htjeli to tako prikazati, a znaju da to nije.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u nedjelju da će policija procesuirati pojedine slučajeve pjevanja neprimjerenih pjesama i isticanja ustaške ikonografije na koncertu na Hipodromu, no istaknuo je da je riječ o pojedincima te kako ne razumije da netko može pola milijuna građana etiketirati da su - ekstremisti.