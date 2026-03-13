Pavlek podnio ostavku i napušta Hrvatski skijaški savez: 'Nisam učinio ništa pogrešno'

Kako je navedeno u priopćenju za medije Izvršni odbor Hrvatskog skijaškog saveza primio je na znanje informaciju o policijskim izvidnim radnjama vezanima uz navode o mogućim nepravilnostima u radu osoba odgovornih za financijsko poslovanje Hrvatskog skijaškog saveza.

Povod za navedeno je, podsjetimo, jer je policija je po nalogu USKOK-a ušla u Hrvatski skijaški savez , a sve je počelo prije nekoliko tjedana dok su trajale Zimske olimpijske igre u Cortini d'Ampezzo. Jedan od članova Hrvatskog skijaškog saveza tada je zaustavljen na granici s većom količinom neprijavljenog novca. Navodno se radilo o 120 tiuća eura.

Na današnjoj sjednicu, dodaje se u priopćenju, u okolnostima u kojima su se pojavile brojne glasine i nepotvrđene informacije, ocijenjeno je da su prihvaćanje ostavke dosadašnjeg direktora i imenovanje vršitelja dužnosti direktora najbolji pristup za osiguravanje nesmetanog daljnjeg rada Hrvatskog skijaškog saveza i potpune usmjerenosti na sportaše o kojima Savez skrbi.

Vedran Pavlek je Izvršnom odboru rekao da zbog glasina o navodnim financijskim nepravilnostima u upravljanju Hrvatskim skijaškim savezom, u kojima je osobno apostrofiran, a koje su dovele u pitanje normalno funkcioniranje Saveza, podnosi neopozivu ostavku na mjesto direktora Hrvatskog skijaškog saveza.

Persumpcija nevinosti

'Osobno smatram da nisam učinio ništa pogrešno i čvrsto stojim pri tome da sam uvijek radio u najboljem interesu naših sportaša, hrvatskog natjecateljskog skijanja i Hrvatskog skijaškog saveza, čemu sam i u potpunosti bio predan u radu i posvetio svojih posljednjih 28 godina života', rekao je Pavlek dodavši da se nada da će se poslovima vezanima uz natjecateljsko skijanje vratiti nakon što ova situacija bude razriješena.

Poštujući načelo presumpcije nevinosti, članovi Izvršnog odbora HSS-a ističu da se i dosadašnji direktor Pavlek, kao i svaka druga osoba, smatra nevinim dok se eventualna odgovornost ne utvrdi u zakonom propisanom postupku.

Izvršni odbor istaknuo je da do sada nije imao saznanja o nepravilnostima u bilo čijem radu te da nema manjkova, da su godišnja revidirana financijska izvješća bila uredna i prihvaćana od strane svih tijela HSS-a, te da surađuju s nadležnim institucijama, a zbog tajnosti policijskih izvida savez do završetka postupanja nadležnih tijela neće iznositi dodatne detalje niti komentirati ovu temu.