Europa ima novi plan za Ruse: Flota u sjeni mora pasti!

'Tu su prijetnje za okoliš , tu su napadi na našu podmorsku infrastrukturu. Sada je pitanje… što možemo učiniti s tim brodovima? Ne možemo blokirati cijelo more, ali možemo ga više kontrolirati', dodao je.

'Moramo koordinirati, moramo se dogovoriti kako provesti ove konvencije', rekao je Tsahkna.

U 2022. EU je naredio zabranu svih uvoznih ruskih naftnih proizvoda i nametnuo ograničenje cijene, uz skupinu G7, na međunarodnu prodaju ruske nafte, nadajući se da će smanjiti prihode Kremlja nakon invazije na Ukrajinu.

Prevozi više od 80 posto ruske nafte

No Rusija je brzo pronašla načine za izbjegavanje tih mjera. Njezina flota u sjeni, koja često ovisi o sumnjivim osiguravateljima da bi izbjegla ograničenje cijene nafte — odgovorna je za do 17 posto svih naftnih tankera na svijetu. Kao rezultat toga, sada 'prevozi više od 80 posto sve ruske sirove nafte', rekao je Isaac Levi, lider za Rusiju i Europu u Centru za istraživanje energije i čistog zraka.

Baltičko more je ključna arterija za tu ilegalnu trgovinu, tvrdi on. Brodovi su obično natovareni ruskom naftom u lukama poput Ust-Luge blizu Sankt Peterburga, a zatim se kroz Finski zaljev i Baltičko more usmjeravaju prema svjetskim oceanima preko Sjevernog mora.

Prošle godine 348 brodova iz ove flote isplovilo je iz baltičkih luka, rekao je Levi. Taj je broj jednak trećini godišnjeg proračuna ruske obrane.