KSENIJA FEDOROVA

EU uvodi sankcije ruskoj novinarki

L. Š. / Hina

24.09.2026 u 17:45

Ksenija Fedorova
Ksenija Fedorova Izvor: Screenshot / Autor: Thinkerview / YouTube
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Države članice EU-a dogovorile su se u četvrtak da će uvesti sankcije Kseniji Fedorovoj, bivšoj šefici francuskog ogranka ruske radiotelevizijske mreže Russia Today

Fedorova je sankcionirana zbog sudjelovanja u stranim informacijskim manipulacijama i miješanju u unutarnja pitanja i demokratske procese, priopćila je Europska unija. Navodi se da je Fedorova 'sudjelovala u provedbi i širenju uredničke politike RT Francea, uključujući proruske narative u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu'.

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Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot podržao je odluku EU-a u objavi na platformi X. 'Naša je odlučnost apsolutna: oni koji vjeruju da mogu nekažnjeno neprijateljski djelovati protiv naše demokracije suočit će se s posljedicama', izjavio je.

Francusko ministarstvo unutarnjih poslova, koje je rusku novinarku označilo kao propagandisticu Kremlja, izdalo je u srpnju nalog za njezino protjerivanje zbog ugrožavanja francuskih interesa i javnog reda dok je boravila u inozemstvu. Francuski informativni kanal CNews i radiopostaja Europe 1, u vlasništvu konzervativnog milijardera Vincenta Bolloréa, prethodno su angažirali Fjodorovu.

Francuski ogranak ruske državne televizijske mreže RT objavio je početkom 2023. godine da gasi poslovanje nakon što je uvršten u paket sankcija EU-a, iako je njegova internetska stranica i dalje aktivna i emitira videoprograme.

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