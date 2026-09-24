Sukob vlasti i oporbe u Crnoj Gori: Bez rasprave o smjeni Mandića zbog sućuti Mladićevoj obitelji

Tražili su da novinari i snimatelji uđu u dvoranu, uzvikujući 'ovo nije Mandićevo' i 'pobježe'. Predsjednik DPS-a Danijel Živković rekao je na konferenciji za novinare nakon sjednice da ta stranka neće sudjelovati u stvaranju privida normalnog parlamentarnog života.

Zastupnici vladajućih stranaka nisu došli u parlament pa je Mandić konstatirao da nema kvoruma i nije dopustio početak televizijskog prijenosa. To je izazvalo burno negodovanje zastupnika Demokratske partije socijalista (DPS), koji su i inicirali raspravu.

'DPS prekida svaku institucionalnu suradnju s Vladom i parlamentarnom većinom. Nećemo sudjelovati u prividu normalnosti niti ćemo svojim glasovima omogućiti većinu koje nema dok vlast onemogućuje glasanje kada joj rezultat ne odgovara', naglasio je Živković. Čelnik DPS-a ukazao je i na poruke iz Europske unije, navodeći da je sjednicu trebalo održati i omogućiti zastupnicima da se izjasne.

Petorica europskih zastupnika, predvođena Marjanom Šarecom, izvjestiteljem Europskog parlamenta za Crnu Goru, pozvala su zastupnike crnogorskog parlamenta nekoliko dana uoči sjednice da glasaju po svojoj savjesti. Kazali su kako su uvjereni da je Mandić točno znao kakvu će reakciju izazvati službenim izražavanjem sućuti obitelji osuđenog ratnog zločinca.

Vladajući Pokret Europa sad (PES) premijera Milojka Spajića priopćio je da oporbene stranke nemaju načela, nego namjeru izazvati političku krizu i usporiti put Crne Gore time što neće podržati izmjene Ustava potrebne za punopravno članstvo u EU-u, za čije je usvajanje potrebna dvotrećinska većina.

'Najave pojedinaca iz oporbe da neće glasati za ustavne izmjene, koje su nužne za zatvaranje pregovaračkih poglavlja, doživljavamo kao pokušaj da se ucjenama oko europskog puta preuzme vlast prije izbora', zaključili su iz PES-a.

Mandić je nakon Mladićeve smrti objavio da je njegovu sinu Darku, u svoje ime i u ime Nove srpske demokracije, uputio sućut zbog smrti njegova oca, kojega je nazvao 'generalom Ratkom Mladićem'. Oporba je potom zatražila Mandićevu smjenu s mjesta predsjednika parlamenta, navodeći da je riječ o javnom iskazivanju sućuti obitelji čovjeka pravomoćno osuđenog za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Zbog tog je zahtjeva sazvana sjednica koja u četvrtak nije održana jer nije bilo kvoruma.

Politički sukob odvija se uoči općih izbora koji se u Crnoj Gori očekuju sredinom sljedeće godine, kada bi građani trebali birati zastupnike državnog parlamenta i lokalnih skupština. Prema ocjenama političkih analitičara, predizborna kampanja već je počela i trajat će mjesecima prije izlaska na birališta.