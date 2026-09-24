Novi Maksimir čitatelje tportala nije oborio s nogu: Evo kako ste glasali u anketama

Čitatelje tportala pobjedničko rješenje novog stadiona Maksimir nije oborilo s nogu. U anketi smo vas pitali kako vam se sviđa projekt talijanskog studija VG13, a od 1727 sudionika čak je 76 posto odgovorilo da im se ne sviđa i da su očekivali bolje. U drugoj anketi, u kojoj ste birali između pet nagrađenih radova, najviše glasova dobilo je rješenje briselskog ureda XDGA, a odmah iza njega našao se projekt hrvatskog tima njiric plus arhitekti
Nakon predstavljanja rezultata međunarodnog arhitektonskog natječaja za novi Maksimir, čitatelje tportala u dvjema smo anketama pitali kako ocjenjuju pobjednički projekt i koje im se od nagrađenih rješenja najviše sviđa. Prema dosad zabilježenim rezultatima, izbor stručnog žirija i ukus sudionika naših anketa dosta se razlikuju.
U anketi o pobjedničkom rješenju talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato zabilježeno je 1727 glasova. Uvjerljivo najviše sudionika, njih 76 posto, odabralo je odgovor 'Ne sviđa mi se, očekivao/la sam bolje rješenje'. Da stadion odlično izgleda i da jedva čekaju njegovu izgradnju odgovorilo je 9,5 posto sudionika, dok se projekt sviđa njih 3,4 posto, ali bi neke stvari promijenili.
Za 6,7 posto sudionika prerano je za ocjenu dok ne vide finalno, a 4,4 posto važnijim smatra da se stadion konačno izgradi nego kako će izgledati.
Najviše glasova za XDGA, blizu i hrvatski arhitekti
U drugoj anketi čitatelji su mogli birati između svih pet nagrađenih rješenja ili odgovoriti da im se nijedno ne sviđa. Zabilježeno je 1385 glasova, a najveći udio, 25,7 posto, pripao je radu briselskog arhitektonskog ureda XDGA, koji je na natječaju osvojio drugu nagradu.
Slijedi četvrtonagrađeno rješenje Hrvoja Njirića i Iskre Filipović, odnosno ureda njiric plus arhitekti, s 23,4 posto glasova. Od vodećeg XDGA-a dijeli ga 2,3 postotna boda. No značajan dio sudionika nije zadovoljan nijednim od ponuđenih projekata: odgovor 'Nijedno – očekivao/la sam bolje' odabralo je 21,8 posto njih.
Pobjednički rad studija VG13 dobio je 12,8 posto glasova, tek nešto više od trećenagrađenog rješenja timova Plan Común / Studio Muoto / DATA architectes, kojem je pripalo 12,5 posto. Petonagrađeni rad timova LAN / P2PA odabralo je 3,8 posto sudionika.
Među pet nagrađenih projekata službeni pobjednik tako je u našoj anketi zauzeo treće mjesto, iza XDGA-a i hrvatskog ureda njiric plus arhitekti.
Na natječaj stiglo 88 prijedloga
Odluku o pobjedničkom rješenju donio je deveteročlani ocjenjivački sud na čelu s arhitektom Tomom Plejićem, predsjednikom Udruženja hrvatskih arhitekata i članom Studija UP. Na međunarodni natječaj stiglo je 88 prijedloga iz više od 20 zemalja, a najboljim je proglašen rad arhitekata Tommasa Fantinija i Alberta Rossija iz milanskog studija VG13. Pobjedniku pripada nagrada od 390.000 eura bruto.
Natječaj je, osim stadiona, obuhvatio i širi prostor SRC-a Svetice te Intermodalnog terminala Borongaj, čija je realizacija predviđena za kasniju fazu.
Prema dosadašnjim planovima, novi Maksimir trebao bi imati oko 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljavati najviše standarde UEFA-e i FIFA-e. Izgradnja samog stadiona procijenjena je na oko 175 milijuna eura bez PDV-a, a ukupna investicija, koja uključuje uređenje okoliša, garažu i tri pomoćna nogometna terena, na oko 205 milijuna eura. Trošak bi ravnopravno podijelili Grad Zagreb i država.
Riječ je o procjenama iz 2024. i 2025. godine, dok će konačna cijena biti poznata u kasnijim fazama projekta. Prema predstavljenom rasporedu, uklanjanje starog stadiona trebalo bi početi 2027., nakon završetka stadiona u Kranjčevićevoj, a gradnja novog Maksimira 2029. godine.