Novi Maksimir čitatelje tportala nije oborio s nogu: Evo kako ste glasali u anketama

Čitatelje tportala pobjedničko rješenje novog stadiona Maksimir nije oborilo s nogu. U anketi smo vas pitali kako vam se sviđa projekt talijanskog studija VG13, a od 1727 sudionika čak je 76 posto odgovorilo da im se ne sviđa i da su očekivali bolje. U drugoj anketi, u kojoj ste birali između pet nagrađenih radova, najviše glasova dobilo je rješenje briselskog ureda XDGA, a odmah iza njega našao se projekt hrvatskog tima njiric plus arhitekti

Nakon predstavljanja rezultata međunarodnog arhitektonskog natječaja za novi Maksimir, čitatelje tportala u dvjema smo anketama pitali kako ocjenjuju pobjednički projekt i koje im se od nagrađenih rješenja najviše sviđa. Prema dosad zabilježenim rezultatima, izbor stručnog žirija i ukus sudionika naših anketa dosta se razlikuju.

U anketi o pobjedničkom rješenju talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato zabilježeno je 1727 glasova. Uvjerljivo najviše sudionika, njih 76 posto, odabralo je odgovor 'Ne sviđa mi se, očekivao/la sam bolje rješenje'. Da stadion odlično izgleda i da jedva čekaju njegovu izgradnju odgovorilo je 9,5 posto sudionika, dok se projekt sviđa njih 3,4 posto, ali bi neke stvari promijenili. Za 6,7 posto sudionika prerano je za ocjenu dok ne vide finalno, a 4,4 posto važnijim smatra da se stadion konačno izgradi nego kako će izgledati.

Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.





Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.

Najviše glasova za XDGA, blizu i hrvatski arhitekti U drugoj anketi čitatelji su mogli birati između svih pet nagrađenih rješenja ili odgovoriti da im se nijedno ne sviđa. Zabilježeno je 1385 glasova, a najveći udio, 25,7 posto, pripao je radu briselskog arhitektonskog ureda XDGA, koji je na natječaju osvojio drugu nagradu. Slijedi četvrtonagrađeno rješenje Hrvoja Njirića i Iskre Filipović, odnosno ureda njiric plus arhitekti, s 23,4 posto glasova. Od vodećeg XDGA-a dijeli ga 2,3 postotna boda. No značajan dio sudionika nije zadovoljan nijednim od ponuđenih projekata: odgovor 'Nijedno – očekivao/la sam bolje' odabralo je 21,8 posto njih. Pobjednički rad studija VG13 dobio je 12,8 posto glasova, tek nešto više od trećenagrađenog rješenja timova Plan Común / Studio Muoto / DATA architectes, kojem je pripalo 12,5 posto. Petonagrađeni rad timova LAN / P2PA odabralo je 3,8 posto sudionika. Među pet nagrađenih projekata službeni pobjednik tako je u našoj anketi zauzeo treće mjesto, iza XDGA-a i hrvatskog ureda njiric plus arhitekti.

Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb







Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb