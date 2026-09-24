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Xi pred Trumpom spomenuo 'Tukididovu zamku': Što mu je time poručio?

Ma.Č.

24.09.2026 u 17:31

Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump, Xi Jinping Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial
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Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću, gdje ga je Donald Trump dočekao rukovanjem. Američki predsjednik govorio je o napretku u odnosima dviju zemalja i najavio razgovore o trgovini, sigurnosti i tehnologiji. Xi je pozvao na dijalog i suradnju, poručivši da se interesi SAD-a i Kine duboko isprepliću

Među porukama iz njegova govora posebno se izdvojila ona da dvije sile mogu prevladati Tukididovu zamku.

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Što je Tukididova zamka?

Izraz označava opasnost od sukoba kada sila u usponu počne ugrožavati položaj dotad dominantne sile. Nazvan je po starogrčkom povjesničaru Tukididu, koji je uspon Atene i strah koji je on izazvao u Sparti smatrao ključnim uzrokom Peloponeskog rata. Američki politolog Graham Allison primijenio je tu povijesnu usporedbu na današnji odnos Kine i SAD-a.

U toj usporedbi Kina je sila u usponu, a SAD sila koja nastoji zadržati svoj vodeći položaj. Njihovo se suparništvo vidi u trgovini i razvoju tehnologije, dok su pitanja poput Tajvana posebno osjetljiva za sigurnost obiju zemalja.

Suparništvo ne mora završiti ratom

Xijeva poruka bila je da takvo suparništvo ne mora završiti ratom. Govoreći pred Trumpom o potrebi za trajnim dijalogom i međusobnim povjerenjem, kineski je predsjednik pozvao dvije zemlje da svoje razlike rješavaju razgovorom. Tukididova zamka upozorava na rizik - no to ne znači ne predviđa ishod.

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