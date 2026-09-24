IZ TEHERANA ZA TADŽIKISTAN

Nakon američkih prijetnji sankcijama Turkmenistan odbio prelet iranskog aviona

L. Š. / Hina

24.09.2026 u 17:13

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Magnific / Autor: Huang Zongxing
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Iranski putnički zrakoplov na letu iz Teherana za Tadžikistan morao se vratiti nakon što mu Turkmenistan nije odobrio prelet preko svojeg zračnog prostora, uslijed prijetnje američkim sankcijama, objavili su u četvrtak iranski mediji

Zrakoplov na letu za Dušanbe, glavni grad Tadžikistana, nije mogao nastaviti putovanje jer Turkmenistan iranskim zračnim prijevoznicima nije odobrio korištenje svojeg zračnog prostora, objavila je novinska agencija ISNA, pozivajući se na glasnogovornika iranske zrakoplovne uprave.

Let se dogodio ranije ovog tjedna, no u početku nije bilo poznato kada je točno zrakoplov poletio.

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Do toga je došlo nakon što je američki ministar financija Scott Bessent u ponedjeljak najavio dodatni pritisak na iranski zrakoplovni sektor. Upozorio je da bi države koje iranskim zračnim prijevoznicima osiguravaju gorivo, pružaju usluge slijetanja zrakoplova ili prodaju njihove karte mogle biti isključene iz američkog dolarskog sustava.

Najnovije američke mjere uslijedile su dva tjedna nakon uvođenja opsežnih sankcija protiv iranskog zrakoplovnog sektora. Washington njima nastoji izvršiti pritisak na Teheran kako bi okončao rat koji su Sjedinjene Američke Države krajem veljače pokrenule zajedno s Izraelom.

Zbog novih sankcija više nisu mogući letovi iz Teherana prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu i iračkoj prijestolnici Bagdadu. Istanbul, jedno od glavnih čvorišta za putovanja prema Iranu, i dalje nudi zračne veze s Teheranom, no putnici izvještavaju o neizvjesnosti i kaosu na šalterima za prijavu na let. Neke zrakoplovne kompanije i dalje održavaju letove prema Kini, najvažnijem iranskom trgovinskom partneru.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun odbacio je američke mjere, opisavši ih kao 'nezakonite, jednostrane sankcije koje nemaju uporište u međunarodnom pravu i za koje ne postoji mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda'.

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