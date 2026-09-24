Tomašević o novom Maksimiru: 'Mogli smo imati našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli'

Nakon predstavljanja budućeg Maksimira, Tomislav Tomašević objasnio je zašto je odabrano rješenje koje se izgledom razlikuje od mnogih suvremenih nogometnih stadiona. Naglasak je, kaže, bio na jedinstvenosti i prepoznatljivosti

'Radili smo natječaj kako bismo dobili jedinstven stadion. Kad ga vidiš, da možeš reći: 'To je Dinamo, to je Zagreb.' Da nema ništa slično na svijetu. To je hrabro i odvažno i o ukusima se ne raspravlja', rekao je Tomašević, prenosi Index. 'Mogli smo imati našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli', dodao je, uspoređujući mogući izbor s Bayernovim stadionom u Münchenu. Gradonačelnik je i sam sudjelovao u odabiru pobjedničkog projekta. Uz arhitekte, u ocjenjivačkom sudu bili su predsjednik Dinama Zvonimir Boban i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.





Pet nagrađenih radova za novi stadion Izvor: Licencirane fotografije / Autor: njiric plus arhitekti, d.o.o.

Čitatelji tportala prednost dali drugim rješenjima Pobjednički projekt nije osvojio većinu sudionika tportalove ankete. Prema rezultatima zabilježenima tijekom pripreme teksta, od 1727 sudionika njih 76 posto odgovorilo je da im se rješenje ne sviđa i da su očekivali bolje. Da stadion odlično izgleda i da jedva čekaju njegovu izgradnju odgovorilo je 9,5 posto sudionika, dok se projekt sviđa njih 3,4 posto, ali bi nešto promijenili. Za 4,4 posto važnije je da se stadion konačno izgradi nego kako izgleda, a 6,7 posto smatra da je za ocjenu prerano. U zasebnoj anketi, s 1385 glasova, najviše je sudionika odabralo drugonagrađeni projekt briselskog ureda XDGA, njih 25,7 posto. Slijedi hrvatski ured njiric plus arhitekti s 23,4 posto, dok je pobjednički VG13 dobio 12,8 posto glasova.

Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb







Novi stadion Maksimir Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb