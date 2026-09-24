Netanyahu stiže u NY iako je ICC naložio njegovo uhićenje: Uoči puta napao Mamdanija

U New York stiže dok je za njim na snazi nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, što Netanyahu odbacuje. Američke sankcije pogodile su dužnosnike ICC-a, no vršitelj dužnosti glavnog tužitelja poručio je da nitko ne bi smio izbjeći pravdi.

Uoči govora Netanyahu se sukobio s njujorškim gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem , koji ga je nazvao ratnim zločincem i pozvao američke savezne vlasti da ga uhite. Netanyahu mu je u videoporuci uzvratio da u UN dolazi iznijeti istinu o izraelskim vojnicima, ali i o samom Mamdaniju.

"I am coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers... and I'm going to tell the truth about you." Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sends a scathing message to NYC Mayor Zohran Mamdani as he heads to New York for the United Nations General… pic.twitter.com/cLjhlhLnlo

Očekuje se da će izraelski premijer braniti postupke svoje vojske u Gazi, a među temama njegova obraćanja mogao bi biti i rat s Iranom.

Izraelski premijer osobno će se obratiti svjetskim čelnicima, nakon što je to palestinski predsjednik Mahmoud Abbas učinio putem videoveze jer mu je uskraćena viza.