VIDEO: DRAMA UOČI GOVORA

Netanyahu stiže u NY iako je ICC naložio njegovo uhićenje: Uoči puta napao Mamdanija

Ma.Č.

24.09.2026 u 17:17

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: Društvene mreže / Autor: X
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Izraelski premijer Benjamin Netanyahu danas će se obratiti Općoj skupštini UN-a u New Yorku, a njegov je govor najavljen za 20 sati po hrvatskom vremenu. No hoće li to biti točno tad, ovisi o tome hoće li govori prije njegovog završiti po planu

U New York stiže dok je za njim na snazi nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, što Netanyahu odbacuje. Američke sankcije pogodile su dužnosnike ICC-a, no vršitelj dužnosti glavnog tužitelja poručio je da nitko ne bi smio izbjeći pravdi.

Uoči govora Netanyahu se sukobio s njujorškim gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem, koji ga je nazvao ratnim zločincem i pozvao američke savezne vlasti da ga uhite. Netanyahu mu je u videoporuci uzvratio da u UN dolazi iznijeti istinu o izraelskim vojnicima, ali i o samom Mamdaniju.

Očekuje se da će izraelski premijer braniti postupke svoje vojske u Gazi, a među temama njegova obraćanja mogao bi biti i rat s Iranom.

Izraelski premijer osobno će se obratiti svjetskim čelnicima, nakon što je to palestinski predsjednik Mahmoud Abbas učinio putem videoveze jer mu je uskraćena viza.

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