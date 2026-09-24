Netanyahu stiže u NY iako je ICC naložio njegovo uhićenje: Uoči puta napao Mamdanija

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu danas će se obratiti Općoj skupštini UN-a u New Yorku, a njegov je govor najavljen za 20 sati po hrvatskom vremenu. No hoće li to biti točno tad, ovisi o tome hoće li govori prije njegovog završiti po planu
U New York stiže dok je za njim na snazi nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda zbog sumnje na ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi, što Netanyahu odbacuje. Američke sankcije pogodile su dužnosnike ICC-a, no vršitelj dužnosti glavnog tužitelja poručio je da nitko ne bi smio izbjeći pravdi.
Uoči govora Netanyahu se sukobio s njujorškim gradonačelnikom Zohranom Mamdanijem, koji ga je nazvao ratnim zločincem i pozvao američke savezne vlasti da ga uhite. Netanyahu mu je u videoporuci uzvratio da u UN dolazi iznijeti istinu o izraelskim vojnicima, ali i o samom Mamdaniju.
Očekuje se da će izraelski premijer braniti postupke svoje vojske u Gazi, a među temama njegova obraćanja mogao bi biti i rat s Iranom.
Izraelski premijer osobno će se obratiti svjetskim čelnicima, nakon što je to palestinski predsjednik Mahmoud Abbas učinio putem videoveze jer mu je uskraćena viza.