Od ove jeseni uvode se nova pravila na granicama: Evo što se sve mijenja

EES je novi digitalni sustav koji bilježi kada državljani zemalja izvan EU-a ulaze i izlaze iz šengenskog područja. Vrijedi za građana 59 država, među kojima su i Britanija, ali i zemlje zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Albanija. Pravila se odnose na sve putnike koji planiraju kraći boravak u EU, a vrijedit će za 27 država članica, osim Irske i Cipra, te za pridružene zemlje Schengena – Lihtenštajn, Norvešku, Island i Švicarsku.

Europska unija uvodi digitalni sustav ulaska i izlaska (EES), a putnici iz zemalja izvan EU-a morat će se registrirati pri prvom prelasku granice . Iako je cilj jačanje sigurnosti i olakšavanje putovanja, stručnjaci upozoravaju na moguće gužve .

Kada sustav počinje?

Nakon višekratnih odgoda, Europska komisija je potvrdila da će EES krenuti 12. listopada ove godine, uz postupno uvođenje tijekom šest mjeseci.

Potpuna primjena očekuje se do 10. travnja 2026. na svim graničnim prijelazima u šengenskoj zoni.

Što će putnici morati učiniti?

Prilikom prvog korištenja sustava, državljani zemalja izvan EU-a – uključujući Veliku Britaniju – morat će registrirati svoje biometrijske podatke (otisak prsta i fotografiju) zajedno s putovnicom. Registracija će se odvijati na automatiziranim kioscima ili uz pomoć službenika, ovisno o lokaciji. Djeca mlađa od 12 godina neće morati davati otiske prstiju.

Na kiosku će putnici također odgovarati na nekoliko pitanja, primjerice gdje će boraviti i imaju li dovoljno sredstava za putovanje. Registracija vrijedi tri godine, a podaci se provjeravaju pri svakom novom ulasku.

Hoće li biti gužvi?

Stručnjaci upozoravaju da će uvođenje EES-a u početku izazvati gužve i duža čekanja.

Postoje strahovi da će proces registracije dovesti do dugih redova, posebno u prenapučenim graničnim točkama. Tijekom prijelaznog razdoblja vlasti će moći privremeno isključiti EES i vratiti se na ručno pečatiranje putovnica ako gužve postanu prevelike.

Eurostar je, primjerice, odlučio sustav u početku ograničiti samo na dio poslovnih putnika kako bi izbjegao veće probleme. Također je razvijena mobilna aplikacija za dio postupka, no neće se odmah naširoko koristiti.

Kako bi se eventualno smanjile gužve, Europska agencija za graničnu i obalnu stražu (Frontex) razvila je aplikaciju 'Travel to Europe'. Putnici će preko aplikacije moći unaprijed registrirati podatke iz putovnice, dostaviti biometrijsku fotografiju i ispuniti upitnik o uvjetima ulaska. Aplikacija bi trebala smanjiti čekanja, posebno na najprometnijim prijelazima i zračnim lukama. Ipak, koristit će se samo na odabranim lokacijama i njezino korištenje bit će dobrovoljno.

Što je ETIAS i kada stiže?

Uz EES, EU planira uvesti i ETIAS, sustav sličan američkom ESTA-i. Građani zemalja kojima ne treba viza – uključujući Britance – morat će online podnijeti zahtjev za odobrenje prije putovanja.

ETIAS bi trebao krenuti krajem 2026. , a zahtjev za registracijom koštat će 20 eura i vrijedit će tri godine. Osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina neće plaćati naknadu, ali će se također morati registrirati.