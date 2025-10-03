EU poziva BiH da iskoristi priliku za reforme: 'Pravi posao tek slijedi'

Voditelj delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca pozvao je u petak političare u toj zemlji da iskoriste priliku koja im se nudi za povlačenje više od 900 milijuna eura iz fonda Europske unije namijenjenog zapadnom Balkanu tako što će brzo ponuditi konkretne projekte koje bi Bruxelles financirao

Vijeće ministara BiH je ranije ovog tjedna, nakon višemjesečnih besplodnih rasprava, uspjelo usvojiti nacrt programa reformi, a ako Europska komisija taj dokument ocijeni pozitivno zemlji će se na raspolaganje staviti 976,6 milijuna eura kroz bespovratna sredstva i povoljne kredite iz paketa od šest milijardi eura namijenjenog kao potpora Planu rasta za šest država zapadnog Balkana.

BiH je sama sebi oduzela 108,5 milijuna eura jer je u srpnju propustila prvi rok za dostavljanje programa reformi pa je Europska komisija taj novac stavila na raspolaganje drugim državama regije. Predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto ipak je zadovoljna jer nije propušten i drugi rok koji je istekao 30. rujna, no upozorava kako pravi posao tek slijedi jer valja sačekati pravorijek iz Bruxellesa, a nakon toga slijedi predlaganje konkretnih projekata. "Nismo ništa završili ali smo pokazali svoj opredjeljenje da provodimo reforme potrebne svim građanima", kazala je najavivši kako će novi znak potpore EU BiH biti i novi posjet predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Sarajevu koji se očekuje 14. listopada. No u Republici Srpskoj, i nakon što su ministri iz tog entiteta podržali plan reformi, mrzovoljno komentiraju čak i ovaj simbolični korak naprijed. Bivši predsjednik RS Milorad Dodik, koji i nakon smjene efektivno kontrolira vlast u tom entitetu, kazao je kako je on ministrima što ih je postavio zapovjedio da glasaju za program reformi "samo kako bi pokazao kolika je to farsa".

"EU i Bruxelles su laž, plus prevara. Kada god netko progovori u ime Europske komisije, to je laž – od Sorece, (povjerenice za proširenje Marte) Kos, do Von der Leyen… Sve je to laž", izjavio je Dodik koji uporno potiče oslanjanje na Rusiju, a umjesto integracije BiH u EU zagovara članstvo u BRICS-u. Dodiku kao i njegovom ministru vanjske trgovine Staši Košarcu najviše smeta što BiH neće dobiti novac a da prethodno ne ponudi konkretne planove ulaganja koji bi prošli postupak revizije. Program reformi kojega su izradili u BiH temelji se četiri tematska stupa, a čine ih zelena i digitalna tranzicija, poboljšanje poslovnog okruženja, uporabu ljudskog kapitala te jačanje temeljnih prava i vladavine prava. Luigi Soreca je u svojoj kolumni objavljenoj u petak pojasnio što bi točno trebalo uraditi nakon što su politički akteri pokazali da mogu dogovoriti korisna rješenja kada za to postoji volja. Kako je istaknuo, BiH treba više ovakvog konstruktivnog pristupa, a manje "prozivanja i emocionalnog poziranja koje je toliko štetno za interese zemlje". Najvećim potencijalnim dobitkom za BiH označio je učinak reformi koje bi trebale biti provedene. Istaknuo je kako će poboljšanje poslovne klime omogućiti BiH da u potpunosti iskoristi ogromni talent i potencijal kojega posjeduje, a uspostava okvira za e-upravu u BiH sigurno će doprinijeti kvaliteti života ali i poboljšati uvjete za ulaganja.