Antarktika krije malo biće koje bi moglo pomoći u borbi protiv raka kože

Istraživački tim sa Sveučilišta Južne Floride, Instituta za istraživanje pustinja i Instituta za oceanografiju Scripps nedavno se vratio sa šestotjedne ekspedicije na Antarktiku, tijekom koje su prikupljeni uzorci ascidija, a one nastanjuju hladne antarktičke vode.

Znanstvenici sa Sveučilišta Južne Floride objavili su da bi bakterijski toksini koje proizvode sitni morski organizmi iz antarktičkih voda mogli postati temelj za razvoj novog lijeka protiv melanoma , najagresivnijeg oblika raka kože.

Profesor kemije Bill Baker izjavio je da toksini koje ascidije proizvode kao obranu od grabežljivaca imaju potencijal za medicinsku primjenu. Prema njegovim riječima, dosadašnja istraživanja pokazala su da su ti spojevi kod miševa uništili stanice melanoma, a da životinje pritom nisu uginule. Baker je istaknuo da je put do razvoja sigurnog i učinkovitog lijeka za primjenu kod ljudi dug te da će biti potrebno provesti niz strogo reguliranih pretkliničkih i kliničkih ispitivanja prije moguće primjene u medicini.

Dodao je da bi spoznaje prikupljene tijekom ekspedicije mogle ubrzati daljnja istraživanja. Ronilački je tim tijekom misije zaranjao na dubine do približno 40 metara, pri čemu je svaki zaron trajao oko pola sata. Istraživači su, pored niske temperature mora, morali raditi u uvjetima koji uključuju led, prevrtljive vremenske uvjete, ograničenu vidljivost i prisutnost morskih leoparda, zbog čega je svaki zaron zahtijevao detaljno planiranje.

Daljnji razvoj potencijalnog lijeka nastavit će se u laboratorijima partnerskih institucija. Baker je rekao da su nova istraživanja omogućila bolje razumijevanje bakterije koja proizvodi toksine te njezina odnosa s ascidijama, što bi moglo pomoći u razvoju terapije, piše Guardian.

Jedan od najvećih izazova, prema njegovim riječima, jest proizvodnja dovoljne količine aktivne tvari. Iz velike količine prikupljenih ascidija moguće je izdvojiti tek vrlo malu količinu spoja, zbog čega istraživači planiraju razviti metodu njegove sintetske proizvodnje u laboratoriju, umjesto dodatnog prikupljanja organizama iz antarktičkog ekosustava.

Baker je istaknuo da više od polovice lijekova koje je odobrila američka regulatorna agencija za hranu i lijekove FDA potječe iz prirodnih izvora te da je tijekom karijere sudjelovao u brojnim istraživanjima spojeva iz morskih organizama. Dodao je da dosadašnji rezultati istraživanja melanoma predstavljaju jedno od najznačajnijih postignuća njegove znanstvene karijere, naglasivši da je uništavanje stanica raka u laboratoriju tek prvi korak, a potvrda učinkovitosti u živim organizmima znatno je zahtjevniji izazov.