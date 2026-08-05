NOVAC OD KAMATA

EU komisija Rusiji uzima 1,4 milijardi eura blokirane imovine kako bi pomogla Ukrajini

M.Č./Hina

05.08.2026 u 11:34

Volodimir Zelenski i Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenski i Ursula von der Leyen Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Europska unija će u srijedu iskoristiti 1,4 milijarde eura od kamata ostvarenih zamrznutom ruskom imovinom kako bi pomogla Ukrajini, priopćila je u srijedu Europska komisija

Novac, prebačen bloku 3. kolovoza, dolazi od kamata na dio imovine ruske središnje banke koju je EU zamrznula nakon invazije Moskve na Ukrajinu, dodala je Komisija.

"Rusija mora platiti za uništenje koje je prouzročila. A mi koristimo prihod od blokirane ruske imovine kako bismo to osigurali", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Ukrajini stavljamo na raspolaganje dodatnih 1,4 milijarde eura. To će podržati kontinuirani otpor Ukrajine protiv ilegalnog rata Rusije", dodala je.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIŽU IZMJENE ZAKONA

STIŽU IZMJENE ZAKONA

Plenković najavio povećanje mirovine i poseban dodatak za branitelje
OBLJETNICA OLUJE

OBLJETNICA OLUJE

VIDEO/FOTO Politička elita stigla u Knin, hrvatska vojska pokazala spektakularnu moć na nebu
HRVATSKA U CRVENOM

HRVATSKA U CRVENOM

Žega ne popušta: Bit će ekstremno vruće, ali izdržite još malo - stiže drastična promjena

najpopularnije

Još vijesti