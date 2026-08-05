EU komisija Rusiji uzima 1,4 milijardi eura blokirane imovine kako bi pomogla Ukrajini

Novac, prebačen bloku 3. kolovoza, dolazi od kamata na dio imovine ruske središnje banke koju je EU zamrznula nakon invazije Moskve na Ukrajinu, dodala je Komisija.

"Rusija mora platiti za uništenje koje je prouzročila. A mi koristimo prihod od blokirane ruske imovine kako bismo to osigurali", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Ukrajini stavljamo na raspolaganje dodatnih 1,4 milijarde eura. To će podržati kontinuirani otpor Ukrajine protiv ilegalnog rata Rusije", dodala je.