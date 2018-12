EU dao određena "jamstva" May za Brexit

Čelnici zemalja Europske unije dali su u četvrtak navečer "jamstva" britanskoj premijerki Theresi May da sporazum o Brexitu - koji je prošli mjesec dogovorila i bori se da ga odobri britanski parlament - neće Veliku Britaniju zauvijek vezati uz pravila EU-a

27-ero čelnika je May poručilo kako će učiniti sve da se novi dogovor s Britanijom postigne do 2021., kako se klauzula o "backstopu" nikada ne bi ni trebala aktivirati. Oni su međutim naglasili da nema govora o ponovnom pokretanju pregovora o već dogovorenom sporazumu o Brexitu .

Čelnici EU-a okupljeni na radnoj večeri u Bruxellesu odgovorili su na molbu May da dobije dodatna jamstva, 24 sata nakon što je preživjela pokušaj svrgavanja u vlastitoj stranci. Ona je tražila pomoć u savladavanju otpora u svojoj zemlji irskom "zaštitnom mehanizmu" ("backstop") - sigurnosnoj klauzuli koja obvezuje Veliku Britaniju da slijedi trgovinske odredbe EU-a dok se ne postigne novi dogovor kojim bi se izbjegla "čvrsta granica" na irskom otoku.

Čini se međutim kako je susret čelnika EU-a s May poslužio jedino kako bi se stvorio dojam da se na nečemu radi do razdoblja nakon Božića, kad May mora dobiti parlamentarni pristanak na njezin dogovor ili se suočiti s rizikom kaotičnog brexita u ožujku. Mnogi diplomati očekuju daljnje razgovore s visokim ulogom sljedeće godine.

Upitno je je li EU dovoljno učinila da osigura da May može osigurati dovoljan broj glasova unutar četiri tjedna u Donjem domu duboko podijeljenom u pogledu toga kako i kada zemlja treba napustiti Europsku uniju.

Međutim nije jasno što još Bruxelles može ponuditi jer ne mogu biti sigurni što London još želi, rekli su dužnosnici EU-a.

Prekinuvši nepisano pravilo u zadnjih nekoliko godina kad su njezine izjave bile dočekivane od ostalih članica uglavnom u tišini, May je sada gotovo sat vremena bila zasuta zahtjevima da sroči jasnije što zapravo traži. Svi čelnici isključili su nove, pravno obvezujuće sporazume da se izmijeni dogovoreni paket.

Neki čelnici EU-a također su isključili svake daljnje ustupke. Čelnici su odustali od rečenice u ranijem nacrtu svoje izjave koja je sadržavala mogućnost daljnjih "jamstava" u siječnju. Britanski dužnosnici rekli su da se još uvijek nadaju da bi mogli dobiti dodatnih "jamstava".

Prema tvrdnjama britanskih dužnosnika, May je pokušala uvjeriti svoje europske kolege da većina u britanskom parlamentu ne želi brexit bez dogovora, ali treba jamstva da zaštitni mehanizam nije "zamka".

Jedan dužnosnik je opisao tu razmjenu izjava rekavši da su čelnici EU-a "pekli May na laganoj vatri". "Svi su pitali: Što točno želite?", kazao je. "Ona nije imala jasne odgovore".