Estonija uvela sankcije Dodiku i proruskoj političarki iz Moldavije Irini Vlah

M. Šu./Hina

25.09.2025 u 16:33

Milorad Dodik
Milorad Dodik Izvor: EPA / Autor: Robert Hegedus
Estonija je u četvrtak uvela sankcije neformalnom srpskom čelniku u Bosni i Hercegovini Miloradu Dodiku i proruskoj moldavskoj političarki Irini Vlah zbog vođenja separatističkih politika u tim zemljama.

Informaciju je na svom X profilu podijelio ministar vanjskih poslova Estonije Margus Tsahkna.

"Estonija neće tolerirati one koji podrivaju suverenitet i potiču separatizam. Uvodimo sankcije Irini Vlah i Miloradu Dodiku. Njihove aktivnosti krše norme međunarodnog prava i ugrožavaju mir i sigurnost", stoji u objavi.

Nije pojasnio druge pojedinosti odluke.  Estonija se na taj način priključila Sloveniji, Njemačkoj i Austriji koje su također uvele sankcije Dodiku, navodeći kao razlog za to napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Dodik se od 2017. godine nalazi na 'crnoj listi' američke administracije, a te su sankcije proširene 2022. godine s obrazloženjem da narušava Daytonski mirovni sporazum. 

Sankcije Irini Vlah, proruskoj političarki, dolaze uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora u Moldaviji koji bi mogli odrediti sudbinu njezine kandidature za članstvo u Europskoj uniji. Takav rasplet Moskva pokušava spriječiti.

