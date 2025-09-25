Estonija uvela sankcije Dodiku i proruskoj političarki iz Moldavije Irini Vlah

" Estonija neće tolerirati one koji podrivaju suverenitet i potiču separatizam. Uvodimo sankcije Irini Vlah i Miloradu Dodiku. Njihove aktivnosti krše norme međunarodnog prava i ugrožavaju mir i sigurnost", stoji u objavi.

Nije pojasnio druge pojedinosti odluke. Estonija se na taj način priključila Sloveniji, Njemačkoj i Austriji koje su također uvele sankcije Dodiku, navodeći kao razlog za to napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Dodik se od 2017. godine nalazi na 'crnoj listi' američke administracije, a te su sankcije proširene 2022. godine s obrazloženjem da narušava Daytonski mirovni sporazum.



Sankcije Irini Vlah, proruskoj političarki, dolaze uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora u Moldaviji koji bi mogli odrediti sudbinu njezine kandidature za članstvo u Europskoj uniji. Takav rasplet Moskva pokušava spriječiti.

