Erdogan se sastaje s Micotakisem: U fokusu migracije, ali i dugogodišnji spor

Susret se događa u sjeni prošlotjedne tragedije u kojoj je petnaest migranata poginulo u brodolomu kod grčkog otoka Kiosa, nakon što se njihov čamac sudario s plovilom grčke obalne straže te potonuo u blizini turske obale.

Uz Micotakisa stižu ministri vanjskih poslova, financija, razvoja i migracija, potvrdili su grčki dužnosnici. Na dnevnom redu vjerojatno će se naći i situacija na Bliskom istoku, Iran, Ukrajina, te pitanja trgovine i borbe protiv organiziranog kriminala, navodi Reuters.

Glasnogovornica grčkog ministarstva vanjskih poslova Lana Zohiou izjavila je u utorak da je cilj sastanka "procijeniti napredak bilateralne suradnje" te "zadržati komunikacijske kanale otvorenima kako bi se spriječile potencijalne krize".