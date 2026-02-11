Erdogan se sastaje s Micotakisem: U fokusu migracije, ali i dugogodišnji spor

Turski predsjednik Tayyip Erdogan u srijedu će ugostiti grčkog premijera Kiriakosa Micotakisa, a očekuje se da će fokus njihovog razgovora biti na migracijama i dugotrajnim pomorskim sporovima
Susret se događa u sjeni prošlotjedne tragedije u kojoj je petnaest migranata poginulo u brodolomu kod grčkog otoka Kiosa, nakon što se njihov čamac sudario s plovilom grčke obalne straže te potonuo u blizini turske obale.
Uz Micotakisa stižu ministri vanjskih poslova, financija, razvoja i migracija, potvrdili su grčki dužnosnici. Na dnevnom redu vjerojatno će se naći i situacija na Bliskom istoku, Iran, Ukrajina, te pitanja trgovine i borbe protiv organiziranog kriminala, navodi Reuters.
Glasnogovornica grčkog ministarstva vanjskih poslova Lana Zohiou izjavila je u utorak da je cilj sastanka "procijeniti napredak bilateralne suradnje" te "zadržati komunikacijske kanale otvorenima kako bi se spriječile potencijalne krize".
Turska je ključna tranzitna zemlja za migrante koji pokušavaju doseći Europsku uniju putem Grčke. Ankara tvrdi da EU nije u potpunosti ispunio obveze iz sporazuma o migracijama iz 2016. godine, dok Atena inzistira na tome da Turska mora učiniti više kako bi suzbila ilegalne prelaske granice.
Unatoč smirivanju retorike nakon deklaracije o prijateljskim odnosima, potpisane 2023. godine, dvije zemlje i dalje se spore oko pomorskih granica u Egejskom moru. To je područje strateški važno zbog potencijalnih energetskih resursa, ali i zbog kontrole zračnog prostora te vojnih aktivnosti.
Ankara je prošlog mjeseca izdala pomorsku obavijest kojom je pozvala Grčku na koordinaciju istraživačkih aktivnosti u dijelovima Egejskog mora koje Turska smatra dijelom svog kontinentalnog pojasa. S druge strane, grčki ministar vanjskih poslova ranije je najavio planove Atene o mogućem proširenju teritorijalnih voda, uključujući i područje Egeja.
Turski parlament još je 1995. godine proglasio 'povodom za rat' u slučaju da Grčka jednostrano proširi svoje teritorijalne vode izvan sadašnjih šest nautičkih milja. Atena takav stav smatra kršenjem međunarodnog prava i naglašava da je spremna razgovarati isključivo o razgraničenju pomorskih zona.