Erdogan ponovno prikazivao video snimku napada u džamiji u Christchurchu

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prikazao je na predizbornom skupu u petak video snimku napada u džamijama u Christchurchu, samo nekoliko sati nakon što se u Istanbulu sastao s novozelandskim ministrom vanjskih poslova.

"Ne, nisam postavio to pitanje jer sam mislio da ne moram, jer oni to više ne čine."

Peters je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da nije zatražio od Erdogana da prestane prikazivati tu snimku jer je mislio da turski predsjednik to više ne čini.

"Empatija i solidarnost koje je pokazala Ardern prema muslimanima trebala bi biti primjer svim svjetskim čelnicima."



Erdogan je na skupovima zaprijetio počinitelju napada da će platiti za to. "Ako te Novi Zeland ne prisili da odgovaraš za to, mi ćemo to učiniti na ovaj ili onaj način."

Peters je obećao OIC-u da će napadač provesti "cijeli svoj život u izolaciji u novozelandskom zatvoru".