Epidemiolog Kolarić upozorava: Ako se nećemo držati distance i nositi maske, stvar bi u Hrvatskoj mogla izmaći kontroli

Što se događa s testiranjima u Hrvatskoj? Iza Hrvatske je tjedan s najviše zaraženih, u sedam dana više je od 1600 pozitivnih. O tome što nas čeka na jesen u RTL-u Danas je govorio epidemiolog i član savjeta Vlade Branko Kolarić.

'Sustav je opterećen, imamo povećanu potražnju za testiranjima to nije dobro i ne veseli me to čuti i nadam se da ćemo povećati kapacitete za testiranje', rekao je Kolarić RTL-u.

U 14 dana postotak pozitivnih u odnosu na testirane je viši od 11 posto, a Svjetska zdravstvena organizacija kaže da ako je više od pet posto, da zemlja nema epidemiju pod kontrolom.