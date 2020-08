Epidemiolog i član stožera Branko Kolarić: Ako više od 400 ljudi završi na intenzivnoj njezi, to je plafon hrvatskog zdravstva

U razgovoru za Jutarnji list epidemiolog i član Stožera civilne zaštite Branko Kolarić komentirao je nagli porast broja novooboljelih od koronavirusa, te otkrio kritičnu brojku novooboljelih za naš zdravstveni sustav

Kaže da se velika brojka zaraženih mogla očekivati nakon što je u zemlju ušlo nekoliko stotina tisuća ljudi. 'Samo prošlog vikenda u Hrvatsku je ušlo više od 200.000 turista, hrvatski su građani također povećali gužvu u turističkim mjestima pa kad se to usporedi s 200 zaraženih, to i nije velika brojka. No, kad se rade izračuni koliko je koja zemlja zahvaćena koronom, uzima se u obzir samo broj stanovnika neke zemlje, a onda je tih 200 značajno pokvarilo naše podatke', komentira Kolarić za Jutarnji.