Epidemiolog Branko Kolarić: Procjena o 1500 mrtvih u Hrvatskoj nije najgora. Može biti i gore

Branko Kolarić, epidemiolog sa zagrebačkog Zavoda za javno zdravstvo 'Andrija Štampar' komentirao je u četvrtak navečer situaciju s pandemijom koronavirusa koja je u Hrvatskoj u novom zamahu

Kolarić je na početku razgovora kod Zorana Šprajca u RTL Direktu odgovarajući na pitanje, je li rezultat iz Austrije gdje je u mjestašcu u Alpama, skijalištu Ischgl, 40 posto imunih i znači li to da je dobro imati što više zaraženih jer tako se lakše postane imun, kazao da ljudi koji se zaraze i prebole bolest postanu imuni i imaju zaštitu od šest mjeseci do godine dana.

'Mi to ne radimo nekontroliranjem epidemije jer to dovodi do smrti i kolapsa sustava, što smo mogli vidjeti u Švedskoj', istaknuo je Kolarić dodavši da mi svakako želimo zaštititi najranjivije članove pučanstva.

Komentirao je i prognozu o gotovo 1500 umrlih u Hrvatskoj do 1. listopada.