Kaić zadovoljan odazivom na cijepljenje, ali ne i primljenim količinama; odgodio bi i povratak u škole do kraja siječnja

'Što se tiče odaziva na cijepljenje naravno da sam zadovoljan, sve što smo dobili se potrošilo osim onoga što se mora čuvati za drugu dozu. Nisam zadovoljan količinom cjepiva zapravo, sada je veliki interes i ljudi ga ne mogu dobiti onoliko brzo koliko bi željeli', komentira interes građana za cijepljenje protiv koronavirusa Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)

'Postoje procjene da oko dva tjedna nakon prve doze bude do pola cijepljenih zaštićeno, ali to je kratkotrajna zaštita, a oko tjedan dana nakon druge doze se smatra da se postigne u punom opsegu zaštita koju cjepivo pruža. a trajanje zaštite to će vrijeme pokazati. Ovo su ohrabrujući podaci da do 4 mjeseca ona traje te da nakon druge doze ne pada razina protutijela ali ipak treba biti strpljiv i vidjeti da kako to funkcionira u praksi.', odgovara Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) RTL-u Danas na pitanje štiti li cjepivo čovjeka već nakon prve doze i koliko dugo traju antitijela nakon druge doze.

Dodao je kako za sada imamo oko 60 prijava nuspojava na cjepivo, ali da su to očekivane reakcije poput glavobolje, povećane tjelesne temperature, bolova u ruci, trncima u ruci, razni osipi, šest nuspojava je kao alergijska reakcija.

'Ništa nije zabrinjavajuće to su sve očekivane nuspojave', kaže Kaić.