Epidemija ospica u Zagrebu, zabilježeno 10 slučajeva, očekuje se da će zaraženih biti i više

Posljednjih tjedana bilježi se sve više slučajeva ospica u Hrvatskoj, a osobito u Zagrebu. Prema informacijama zagrebačke Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, s jučerašnjim danom registrirano je 10 slučajeva ospica u Zagrebu

Večernji list napominje da se ospice se šire kapljičnim putem u zatvorenom prostoru te da inkubacija traje 10 do 12 dana od zaraze.

Također, pozivaju građane koji nisu cijepljeni, a osobito ako je riječ o djeci, da to učine.

Kod oboljelih nije bilo ozbiljnijih komplikacija, no u Klinici navode kako je za očekivati da će broj zaraženih rasti, javlja RTL.

Trenutno su ovi zagrebački slučajevi jedina epidemija ospica u Hrvatskoj, no ranije ove godine bile su još dvije manje epidemije koje su uspješno zaustavljene, navela je dr. Iva Pem Novosel, epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Virolog Vladimir Draženović gostujući na N1 televiziji naveo je kako brojka od 34 zaraženih ospicama u cijeloj zemlji ne djeluje velika, ipak se smatra epidemijom.

Na pitanje trebamo li se zabrinuti odgovara: "Nema mjesta panici jer su to relativno male brojke zahvaljujući dobroj procijepljenosti, ali treba brinuti da je trend da broj procijepljenih osoba pada, odnosno djece koja se ne cijepe redovno i uredno kako bi trebala."

Procjepljenost u Hrvatskoj je na 93 posto, a idealno bi bilo da je na 95 posto ili više.

"Kada je riječ o Europi, brojke su prilično zabrinjavajuće. Godine 2016. bilo je pet tisuća slučajeva ospica, prošle godine čak 84.000 slučaja, a samo za polovicu ove godine već je 90.000 slučajeva.

Predmnijeva se da će duplo više slučajeva biti ove godine nego prošle, možda oko 200.000 oboljelih osoba u Europi. To je negativan trend koji spriječava da se ostvari kolektivni imunitet koji se redovitim procjepljivanjem može stvoriti", ističe dr. Draženović.

Roditeljima savjetuje da pristupe cijepljenju nakon navršene prve godine života djeteta, a da drugo docjepljivanje obave prilikom upisa u školu. "To je najbitnije jer trebamo dvije doze da bi imunitet bio visoko zaštitan i štitio populaciju."

Ističe da su sve bolesti protiv kojih se cijepimo ozbiljne bolesti sa značajnim komplikacijama i mogućim smrtnih ishodima u svim dobnim skupinama.

"Najosjetljivija su djeca do pet godina. Zbog toga se djeca od najranije dobi cijepe i to je najvažnije. A cijepimo se jer za te virusne bolesti nema lijeka i jedino rješenje je cijepljenje prije pojave same bolesti", zaključuje dr. Draženović.