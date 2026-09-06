Trumpovi ljudi obišli Putina i Zelenskog: 'Došlo je do novog zamaha u pregovorima'

Zelenskij je razgovor s Witkoffom i Kushnerom ocijenio „vrlo sadržajnim” te poručio da je Ukrajina spremna za trilateralne pregovore. Dodao je da su razgovarali i o opskrbi Ukrajine sustavima protuzračne obrane te potpori njezinu energetskom sektoru uoči zime, tijekom koje se očekuju novi ruski napadi na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Witkoff, izaslanik predsjednika Donalda Trumpa, rekao je da su u Moskvi „čuli nove ideje”, ne iznoseći pojedinosti, te da se nadaju kako će novi krug pregovora između Ukrajine i Rusije biti najavljen „vrlo skoro”.

Kushner i Witkoff doputovali su iz Moskve, gdje su u subotu tri sata razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no čini se da u tim razgovorima nije postignut veći pomak prema okončanju sukoba, prenosi Reuters.

Prethodni krugovi mirovnih pregovora uz američko posredovanje, koje je poticao Trump, koji je u predizbornoj kampanji obećavao brzo okončanje rata, donijeli su malo rezultata. Trump je u petak dao naslutiti da SAD ima nove prijedloge, ali nije iznio pojedinosti.

Savjetnik Kremlja Jurij Ušakov subotnji je sastanak opisao kao „iznimno koristan”, dok je dužnosnik Bijele kuće Reutersu rekao da će sljedeći koraci biti objavljeni tijekom idućih tjedana. „U Moskvi smo postigli velik napredak”, rekao je Witkoff novinarima u nedjelju u Kijevu, dodajući da su ga razgovori s ukrajinskim timom „vrlo ohrabrili”.

Ukrajinski predsjednik, koji smatra da će Washington imati ključnu ulogu u svakom mirovnom sporazumu, rekao je da postoji prilika za postizanje mira prije nego što se SAD počne fokusirati na sljedeće predsjedničke izbore 2028. godine. Američki izaslanici nekoliko su sati razgovarali s ukrajinskim dužnosnicima.

Savjetnici za nacionalnu sigurnost Velike Britanije, Francuske i Njemačke, koji su također boravili u Kijevu, pridružili su im se tijekom posljednjeg sata sastanka. Američko-ukrajinski razgovori trebali su se nastaviti i u nedjelju navečer. Tijekom stanke Zelenski je rekao da su dužnosnici razgovarali o mogućim sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Kijev, kao i o poslijeratnom „planu prosperiteta”. „Vjerujem da smo u posljednjih deset do 12 mjeseci postali snažniji”, rekao je Zelenski, dodajući da su to primijetili i SAD i Europa.

Witkoff i Kushner, Trumpov zet, u svojstvu mirovnih izaslanika nekoliko su puta posjetili Moskvu. No u nedjelju su prvi put posjetili Kijev u svojstvu američkih pregovarača. Ukrajinsko vodstvo već je dugo priželjkivalo njihov posjet, a na ulicama Kijeva, koji je posljednjih tjedana izložen intenzivnom bombardiranju, dio stanovnika izrazio je nadu u napredak. „Ovo se pitanje može riješiti u tren oka. Želimo mir. I sam sam se borio pa znam što rat znači. Treba nam mir jer drugog izlaza nema”, rekao je vojni veteran Stepan Jermak.

U dosadašnjim pregovorima dvije su strane ostale vrlo udaljene oko ključnih pitanja, među kojima je i budućnost istočne ukrajinske regije Donbasa. Rusija zahtijeva da se Ukrajina povuče iz niza gradova koje ondje još kontrolira, no Kijev to odbija, smatrajući da ih i dalje može zadržati pod svojom kontrolom. „Pitanje Donbasa... vjerujem da je pitanje ovoga rata”, rekao je Zelenskij novinarima u nedjelju. Za Ukrajinu su čvrsta sigurnosna jamstva europskih saveznika i SAD-a ključna kako bi se Rusiju odvratilo od nove invazije. Zelenskij je rekao da se o tom pitanju razgovaralo, ali nije otkrio je li postignut napredak.

Iako su bojišnice u kopnenom ratu uglavnom statične, i ruske i ukrajinske snage posljednjih su tjedana pojačale dalekometne zračne napade. Rusija posljednja dva tjedna danonoćno napada ukrajinski glavni grad projektilima i dronovima, uključujući napad u petak na sjedište ukrajinske sigurnosne službe SBU. Kremlj je objavio da će do ponedjeljka obustaviti napade na Kijev, dok je Zelenski rekao da će Ukrajina također obustaviti napade na Moskvu.

Borbe duž 1200 kilometara duge bojišnice, međutim, nisu jenjavale, a Rusija je u subotu bombardirala i druge ukrajinske gradove. Ukrajina je tijekom ljeta izvela niz razornih napada na ruske rafinerije, naftne terminale i skladišta internetskog trgovca Wildberriesa, nastojeći povećati cijenu koju Moskva plaća za nastavak rata.

Ukrajina je u nedjelju objavila da je tijekom noći pogodila rafineriju nafte u Rjazanju, oko 480 kilometara unutar ruskog teritorija, izazvavši požar.