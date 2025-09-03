Zastupnički dom SAD-a objavio tisuće dokumenata o Epsteinu

Slučaj Epsteina, koji je počinio samoubojstvo u zatvoru 2019. godine, izazvao je političku glavobolju republikanskom predsjedniku Donaldu Trumpu, nakon što su mnogi njegovi pristaše prihvatili niz teorija zavjera glede Epsteina.

Anketa Reutersa i Ipsosa iz srpnja pokazala je da većina Amerikanaca i Trumpovih republikanaca vjeruje da vlast skriva detalje o slučaju.

Materijali objavljeni u utorak uglavnom sadrži sudske dokumente i druge prethodno objavljene informacije.

„Gotovo sve što su republikanci navodno 'objavili', već je objavljeno“, rekao je demokratski zastupnik američkog Zastupničkog doma Jim McGovern iz Massachusettsa u objavi na X-u.