Zastupnički dom SAD-a objavio tisuće dokumenata o Epsteinu

I.Ba./Hina

03.09.2025 u 11:10

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein Izvor: EPA / Autor: epa07703887
Odbor Zastupničkog doma SAD-a, predvođen republikancima, objavio je u utorak više od 33.000 stranica dosjea o osramoćenom financijeru i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, pošto vodstvo stranke nastoji okončati pritisak republikanskih i demokratskih zastupnika da održe glasanje o objavljivanju dokumenata o Epsteinu

Slučaj Epsteina, koji je počinio samoubojstvo u zatvoru 2019. godine, izazvao je političku glavobolju republikanskom predsjedniku Donaldu Trumpu, nakon što su mnogi njegovi pristaše prihvatili niz teorija zavjera glede Epsteina.

Anketa Reutersa i Ipsosa iz srpnja pokazala je da većina Amerikanaca i Trumpovih republikanaca vjeruje da vlast skriva detalje o slučaju.

Materijali objavljeni u utorak uglavnom sadrži sudske dokumente i druge prethodno objavljene informacije.

„Gotovo sve što su republikanci navodno 'objavili', već je objavljeno“, rekao je demokratski zastupnik američkog Zastupničkog doma Jim McGovern iz Massachusettsa u objavi na X-u.

Republikanski zastupnik Thomas Massie i demokratski zastupnik Ro Khanna predložili su mjeru kojom bi se od ministarstva pravosuđa zahtijevalo da objavi sve neklasificirane Epsteinove zapise, uključujući one koje posjeduju FBI i uredi američkog državnog odvjetništva.

Materijali objavljeni u utorak uključivali su najmanje osam videozapisa policijskih intervjua sa žrtvama.

Djevojka, čiji su izgled i ime izmijenjeni, rekla je u jednom videu da joj je Epstein platio 350 dolara za masažu i seks kad je imala 17 godina.

„Djevojke bi natjerao da se skinu i masiraju ga“, rekla je u 17-minutnom videu.

