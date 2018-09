EK uputila predmet protiv Poljske Sudu EU-a zbog kršenja neovisnosti sudstva

Europska komisija u ponedjeljak je odlučila Sudu Europske unije uputiti predmet protiv Poljske zbog kršenja načela neovisnosti sudstva u novom poljskom Zakonu o Vrhovnom sudu te zatražiti od Suda da odredi privremene mjere dok ne donese presudu u tom predmetu

Novim poljskim zakonom o Vrhovnom sudu snižava se dobna granica za umirovljenje sudaca Vrhovnog suda sa 70 na 65 godina, što znači da bi 27 aktivnih sudaca Vrhovnog suda, od 72, moglo biti prisilno umirovljeno.

Ta se mjera odnosi i na prvog predsjednika Vrhovnog suda, čiji bi šestogodišnji mandat, utvrđen u poljskom Ustavu, bio prijevremeno prekinut.

Ovo je već drugi predmet koji Komisija upućuje sudu EU-a u vezi s pravosudnim reformama poljske vlade, koju vodi konzervativna stranka Pravo i pravda.

Zbog odredbi o umirovljenju iz poljskog zakona o redovnim sudovima i njihovih posljedica na neovisnost sudstva, Komisija je 29. srpnja 2017. pokrenula postupak zbog povrede prava.

Taj je predmet 20. prosinca 2017. proslijedila Sudu Europske unije i postupak je u tijeku. Paralelno s tim postupcima, protiv Poljske se vodi i postupak po članku 7 Ugovora o EU-u koji teoretski može završiti oduzimanjem prava glasa, iako je u praksi malo vjerojatno da će do toga doći s obzirom na to da bi za to trebalo dobiti suglasnost svih preostalih 27 zemalja članica, što se čini gotovo nemogućim.

Taj mehanizam još nikad nije doveo do oduzimanja prava glasa. Poljska je prva zemlja protiv koje je pokrenut postupak u okviru članka 7, a nedavno je Europski parlament pokrenuo inicijativu da se to pokrene i protiv Mađarske. Europska komisija i dalje smatra da poljski zakon o Vrhovnom sudu nije u skladu s pravom EU-a jer se njime ugrožava načelo neovisnosti sudstva, uključujući načelo nesmjenjivosti sudaca.

Prema tom zakonu, koji je na snagu stupio 3. travnja 2018., aktivni suci na koje se odnosi sniženje dobne granice za umirovljenje imaju mogućnost zatražiti produženje svojeg mandata, koje može odobriti predsjednik Republike na razdoblje od tri godine i koje se može jedanput produljiti.

Nisu utvrđeni jasni kriteriji za odluku predsjednika i ne postoji mogućnost sudskog preispitivanja ako on odbaci zahtjev. Štoviše, poljska tijela su kao jedinu zaštitnu mjeru predložila neobvezujuće savjetovanje s Državnim sudbenim vijećem, tijelom koje je sada sastavljeno protivno europskim standardima o neovisnosti sudstva.

Provedba spornog sustava umirovljenja sudaca Vrhovnog suda u Poljskoj ubrzava se i uzrokuje rizik od ozbiljne i nenadoknadive štete za neovisnost sudstva u Poljskoj, a time i pravni poredak EU-a. Neovisnost nacionalnih sudova ključna je za funkcioniranje pravosudne suradnje među državama članicama EU-a i posebno za mehanizam prethodnog odlučivanja propisan člankom 267. Ugovora o funkcioniranju EU-a.

Komisija je stoga donošenjem odluke da predmet uputi Sudu EU-a započela sljedeću fazu postupka zbog povrede. Osim što je uputila predmet, Komisija je odlučila od Suda zatražiti i da odredi privremene mjere kojima se poljski Vrhovni sud vraća u stanje prije 3. travnja 2018., kad su doneseni sporni novi zakoni. Komisija je također od Suda odlučila zatražiti da predmet rješava po ubrzanom postupku kako bi što prije donio konačnu presudu.