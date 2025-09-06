Egipat: Govoriti da je raseljavanje Palestinaca dobrovoljno je besmislica

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu podržao je ideju da se Palestincima u Gazi dopusti dobrovoljan odlazak i predložio da ih druge zemlje prihvate.

„Ako u Gazi postoji umjetno izazvana glad, to je zato da se stanovnici istjeraju sa svoje zemlje. Reći da je to dobrovoljno raseljavanje je besmislica“, rekao je Abdelatty na zajedničkoj konferenciji za medije s glavnim povjerenikom UN-ove agencije za palestinske izbjeglice Philippeom Lazzarinijem.

Izrael je ranije pozvao stanovnike Gaze da odu na jug, dok njihove snage napreduju dublje u najveće urbano područje enklave.

Netanyahuov ured priopćio je u petak da je govorio o osnovnom ljudskom pravu svake osobe da bira gdje će živjeti, posebno u vrijeme rata.

Egipatski ministar rekao je i da je u petak razgovarao s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom o intenziviranju napora za provedbu najnovijeg prijedloga o prekidu vatre.

Abdelatty je prozvao Izrael, poručivši da se zbog njegove nepopustljivosti kasni u postizanju primirja.

Hamas je u kolovozu pristao na prijedlog o 60-dnevnom primirju s Izraelom koji je uključivao povratak polovice talaca u Gazi i izraelsko oslobađanje nekih palestinskih zatvorenika.

Egipatski službeni izvor rekao je da taj prijedlog uključuje obustavu izraelskih vojnih operacija na 60 dana i nudi okvir za sveobuhvatni sporazum o okončanju gotovo dvogodišnjeg sukoba.

Netanyahu je nekoliko dana kasnije izjavio da će Izrael odmah nastaviti pregovore o oslobađanju svih talaca u Gazi i okončanju rata, ali pod uvjetima prihvatljivima Izraelu.