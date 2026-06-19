Ebolom u DR Kongu i Ugandi zaraženo 75 zdravstvenih radnika

Sedamnaest ih je umrlo, rekla je u petak novinarima u Ženevi Marie-Roseline Belizaire, predstavnica WHO-a u Buniji, glavnom gradu provincije Ituri u DR Kongu.

Belizaire je rekla da nije jasno u svim slučajevima jesu li se zarazili na poslu ili u privatnom životu.

WHO ulaže napore kako bi čak i male klinike opskrbio opremom poput rukavica i zaštitne odjeće te obučio osoblje za sprječavanje širenja zaraze, rekla je.