Džihad Al Šamie, napadač na sinagogu u Manchesteru, ranije je bio optužen za silovanje

Džihad Al Šamie, napadač na sinagogu u Manchesteru u četvrtak u kojem su smrtno stradale dvije osobe, a tri su teško ranjene, 35-godišnji je britanski državljanin sirijskog porijekla, s čijom radikalizacijom vlasti nisu bile upoznate, iako je bio optužen za silovanje

Policija Velikog Manchestera objavila je da su 53-godišnji Adrian Daulby 66-godišnji Melvin Cravitz (66), obojica stanovnici grada u sjevernoj Engleskoj, ubijeni nakon što je Džihad Al-Šamie automobilom udario u skupinu ljudi ispred sinagoge Heaton Park Hebrew Congregation prije nego što je krenuo u napad nožem. Tri druge osobe ostaju u bolnici s teškim ozljedama. Al-Šamieja je ubila policija sedam minuta nakon što su policajci obaviješteni o napadu u Crumpsallu u četvrtak ujutro, koji se dogodio na Jom Kipur, najsvetiji dan judaizma.

Stigao u Britaniju kao dijete iz Sirije Napadač je stigao u Veliku Britaniju kao dijete iz Sirije. Britansko državljanstvo dobio je 2006. godine, kad je imao 16 godina. Njegova obitelj živjela je u području Manchestera oko 30 godina, a trenutačno stanuje u gradu Prestwichu, oko tri kilometra od sinagoge. Prema ITV Newsu, Džihad Al Šamie predavao je engleski jezik i računalno programiranje. Nikad nije bio prijavljen zbog ekstremizma. Međutim, nakon što je optužen za silovanje, bio je na uvjetnoj slobodi, izvijestili su britanski mediji u petak. Policija također istražuje je li on bio autor prijeteće elektronske pošte poslane konzervativnom zastupniku 2012. godine, koja je bila potpisana njegovim imenom, prenosi Times.