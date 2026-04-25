DVD-u Biškupec uručeno novo navalno vozilo

Na primopredaji je Lovro Lukavečki, u ime Grada, svečano uručio ključeve vozila zapovjedniku DVD-a Biškupec Sebastijanu Cikaču. Prethodno je održana svečana sjednica DVD-a Biškupec te predstavljeno izvješće o radu društva u razdoblju od 2021. do 2026., obilježenom značajnim doprinosom lokalnoj zajednici, priopćio je Grad.

'Posebno je značajno što se ova svečanost održava na dan kada obilježavamo 250. obljetnicu velikog požara u Varaždinu. No, sudeći prema vašim izvješćima i svemu što radite, jasno je da se za takav scenarij danas ne trebamo brinuti. Pokazali ste da ste puno više od operativne snage i da ste važan dio identiteta grada Varaždina, što Grad itekako prepoznaje i cijeni', rekao je Lukavečki.

Poručio je da će i ubuduće imati pruženu ruku Grada Varaždina i njegovu punu podršku.