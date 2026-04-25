DVD-u Biškupec uručeno novo navalno vozilo

DVD-u Biškupec u subotu je uručeno novo navalno vatrogasno vozilo vrijedno više od 336.000 eura, financirano iz proračuna Grada Varaždina, izvijestio je Grad, navodeći da je time dodatno unaprijeđena operativna spremnost društva
Na primopredaji je Lovro Lukavečki, u ime Grada, svečano uručio ključeve vozila zapovjedniku DVD-a Biškupec Sebastijanu Cikaču. Prethodno je održana svečana sjednica DVD-a Biškupec te predstavljeno izvješće o radu društva u razdoblju od 2021. do 2026., obilježenom značajnim doprinosom lokalnoj zajednici, priopćio je Grad.
'Posebno je značajno što se ova svečanost održava na dan kada obilježavamo 250. obljetnicu velikog požara u Varaždinu. No, sudeći prema vašim izvješćima i svemu što radite, jasno je da se za takav scenarij danas ne trebamo brinuti. Pokazali ste da ste puno više od operativne snage i da ste važan dio identiteta grada Varaždina, što Grad itekako prepoznaje i cijeni', rekao je Lukavečki.
Poručio je da će i ubuduće imati pruženu ruku Grada Varaždina i njegovu punu podršku.