islamistički teroristi

Dva muškarca osuđena zbog planiranja ubojstva stotina Židova u Britaniji

V. B./Hina

13.02.2026 u 20:45

Londonska policija
Londonska policija Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Bionic
Reading

Dva muškarca u Britaniji osuđena su na zatvorske kazne za planiranje ubojstva stotina ljudi u židovskoj zajednici u Engleskoj, inspirirani napadima Islamske države, a tužitelji za taj plan tvrde da bi bio smrtonosniji od prosinačke masovne pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju

Tužitelji su rekli da su Walid Saadaoui (38) i Amar Hussein (52) bili islamistički ekstremisti koji su željeli upotrijebiti automatsko vatreno oružje da ubiju što je više moguće Židova u napadu u Manchesteru.

Proglašeni su krivima malo više od tjedan dana nakon masovne pucnjave na proslavi židovske Hanuke na plaži Bondi, gdje je ubijeno 15 ljudi.

vezane vijesti

Tužitelj Harpreet Sandhu rekao je u petak, da bi to, da su Saadaoui i Hussein proveli svoj plan, "bilo puno ozbiljnije" nego napadi u Australiji te u Manchesteru u listopadu kada su u napadu na sinagogu ubijene dvije osobe.

Sudac Mark Wall osudio je Saadaouia na minimalno 37 godina zatvora, a Husseina na minimalno 26 godina, rekavši: "Bili ste vrlo blizu da izvedete ovaj plan."

"Ovo bi vjerojatno bio jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada ikad izvedenih na britanskom tlu", naglasio je Wall.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SMRTONOSNA INFEKCIJA

SMRTONOSNA INFEKCIJA

Uzbuna zbog rastuće globalne prijetnje: U vodi vreba ameba koja jede mozak
kreditno zaduženje

kreditno zaduženje

Svađa u Poljskoj oko 44 milijarde eura za naoružanje: 'Tko glasa protiv, budala je ili izdajnik'
vremenska prognoza

vremenska prognoza

Vakula: Veljača će nam pokazati i svoju zimsku ćud

najpopularnije

Još vijesti