Dva muškarca osuđena zbog planiranja ubojstva stotina Židova u Britaniji

Proglašeni su krivima malo više od tjedan dana nakon masovne pucnjave na proslavi židovske Hanuke na plaži Bondi, gdje je ubijeno 15 ljudi.

Tužitelji su rekli da su Walid Saadaoui (38) i Amar Hussein (52) bili islamistički ekstremisti koji su željeli upotrijebiti automatsko vatreno oružje da ubiju što je više moguće Židova u napadu u Manchesteru.

Tužitelj Harpreet Sandhu rekao je u petak, da bi to, da su Saadaoui i Hussein proveli svoj plan, "bilo puno ozbiljnije" nego napadi u Australiji te u Manchesteru u listopadu kada su u napadu na sinagogu ubijene dvije osobe.

Sudac Mark Wall osudio je Saadaouia na minimalno 37 godina zatvora, a Husseina na minimalno 26 godina, rekavši: "Bili ste vrlo blizu da izvedete ovaj plan."

"Ovo bi vjerojatno bio jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada ikad izvedenih na britanskom tlu", naglasio je Wall.