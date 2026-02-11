Trojica Britanaca optužena za silovanje Splićanke u hotelu

Kako piše Dragan Miljuš s Dalmatinskog portala Terete ih da su 22. srpnja prošle godine u 5.30 sati u sobu hotela doveli žrtvu radi zabave.

Prvookrivljenik ju je vrijeđao i omalovažavao, grizao i dirao po intimnim dijelovima tijela. Povremenim oduzimanjem mobitela doveo ju je u stanje ugroze u kojem zbog straha od zaoštravanja nasilja nije bila u stanju izričito odbiti seksualne odnose. Silovali su je nakon što su zbog izostanka njenog otpora pogrešno povjerovali kako žrtva želi s njima seksualni odnos, navodi se u optužnici.