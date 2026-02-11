Trojica Britanaca optužena za silovanje Splićanke u hotelu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv trojice državljana Velike Britanije za silovanje 28-godišnje Splićanke u sobi hotela. Dvojica okrivljenika u dobi od 29 i 30 godina su porijeklom s Kosova, a treći okrivljenik je rođen u Britaniji 2001. godine.
Kako piše Dragan Miljuš s Dalmatinskog portala Terete ih da su 22. srpnja prošle godine u 5.30 sati u sobu hotela doveli žrtvu radi zabave.
Prvookrivljenik ju je vrijeđao i omalovažavao, grizao i dirao po intimnim dijelovima tijela. Povremenim oduzimanjem mobitela doveo ju je u stanje ugroze u kojem zbog straha od zaoštravanja nasilja nije bila u stanju izričito odbiti seksualne odnose. Silovali su je nakon što su zbog izostanka njenog otpora pogrešno povjerovali kako žrtva želi s njima seksualni odnos, navodi se u optužnici.
Oštećena se uspjela javiti bivšem partneru koji je pozvao policiju u hotel. Trojica su uhićena i neko su vrijeme proveli u pritvoru. Pušteni su na slobodu nakon što su obećali da će se odazivati sudskim pozivima te položili po 30 tisuća eurajamstva. Prvookrivljenom je u ćeliji optuženik za pokušaj ubojstva slomio čeljust pa su ga vodili u bolnicu na operaciju.