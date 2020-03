Dva iskaza dana Uskoku ogolila Bandića: Vrbanu stan za luksuz od kojeg boli glava, Šelendić široke ruke prema izbirljivoj kćeri

Fendijev stol u blagovaonici za oko sedam tisuća eura, kuhinja marke Schiffini za oko 50.000 eura, dvije sofe Fendi po između 20 i 40 tisuća kuna za komad, sofa istog proizvođača po cijeni od 30 do 50 tisuća kuna… Nije riječ o namještaju u kakvom izložbenom salonu vrhunskih talijanskih majstora, već o uređenju stana zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića u Bužanovoj ulici, koji je uredio arhitekt Ante Vrban, a o istom posvjedočio pred USKOK-om u dva navrata prije šest, odnosno pet godina.

Priče o luksuzu kojim se okružio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić do sada su bile tek na razini urbane legende. No iskaz arhitekta i dizajnera interijera Ante Vrbana, koji je dao Uskokovim istražiteljima nakon Bandićeva uhićenja 2014. i 2015. godine, daje uvid u njegovu svakodnevicu daleko od skromnosti.

Tu je i Fendijev stol od sedam tisuća eura. No na Fendijevim stolcima Vrban je oštrim okom uočio kako nema etiketa koje bi odale ime ovog proizvođača luksuznog namještaja. U Vrbanovu iskazu potvrđuje se još jedna sumnja novinara koji se godinama bave likom i djelom Milana Bandića.

Napomenuo je da nije vodio računa o tome kolika je cijena radova, ali se sjetio da su neki izvođači radova izdavali račune na njegovo ime, o čemu bi on onda obavještavao Bandića koji mu je potom preko nekoga ostavljao u stanu kuvertu s novcem za naplatu računa. 'Meni Milan Bandić nikad nije rekao da je preskupo nešto što sam predložio. Sjećam se da je u to vrijeme na tržištu najpopularniji namještaj bio marke Fendi Casa, a i meni se sviđao taj namještaj', kazao je pred istražiteljima Vrban.

'Što se tiče samog stana, radilo se o velikoj kvadraturi, a površina je odgovarala površini tlocrta cijele etaže zgrade', iskazao je Vrban, dodavši da je stan 2005. ili 2006. godine djelomično uređen i da je on savjetovao koji parket staviti, kakvu boju za zidove uzeti, kao i izbor namještaja i rasvjetnih tijela. Također, kazao je da je napravio proizvoljnu skicu kamina.

Potvrdio je da se kuhinja kakva je u stanu, marke Schiffini, mogla naći u salonu Somec interijeri i da se njena cijena s aparatima kreće oko 50 tisuća eura. Nakon što su pokazane fotografije stola i stolaca u blagovaonici kazao je da se cijene stolaca kreću od 1500 do pet tisuća eura dok cijena stola iznosi najmanje sedam tisuća eura za original. Govoreći o dvjema sofama, čije su mu fotografije predočene, kazao je da je riječ o namještaju Fendi čija se cijena kreće od 20 do 40 tisuća kuna po komadu. Za treću pak sofu naveo je da je također riječ o Fendiju, čija je cijena od 30 do 50 tisuća kuna.

Vezano za iskaz koji su dali USKOK-u, pokušali smo doći do komentara Ante Vrbana i Željka Šelendića. Prvi na upit do zaključenja teksta nije odgovorio, dok je Šelendić nedostupan na mobitel, a na SMS nije odgovorio.

'Brzica mi je dao novac i za njega sam u Mondiju kupio uređaje. Nisam izvodio nikakve radove niti sudjelovao u uređenju stana, ali sam primijetio da je netko tko ga je uređivao kopirao moj stil', kazao je Vrban. Podsjetimo, riječ je o jednom od tri stana , a dva preostala bila su na Gračanskoj cesti i Vrbanima, koje je USKOK bio blokirao sumnjajući da su Bandićevi, što je on negirao, ali su blokade pale jer su svi rokovi bili probijeni.

Vrban je u svom drugom iskazu naveo i da je nakon prvog davanja iskaza u Uskoku bio kod Bandića u stanu u Bužanovoj kako bi njemu i njegovoj odvjetnici rekao koliko košta koji komad namještaja jer mu je gradonačelnik tom prilikom rekao da 'nema pojma' o njihovoj cijeni. Tada je primijetio kako na stolcima u blagovaonici nema oznaka Fendi, a na fotografijama koje su mu pokazali istražitelji one su bile.

'Radilo se o malom stanu od 34 m2 koji sam prodao nakon nekog vremena', pojasnio je Vrban. Istaknuo je kako on na taj stan nije platio porez na nekretnine niti ga je to itko tražio, već se podrazumijevalo - ako mu ga je Bandić poklonio - da je on platio i porez. Naveo je i da kako on nije proveo uknjiženje u zemljišnim knjigama kako bi stan glasio na njega, ali i da mu nije poznato tko je to napravio.

Na pitanje od kojih je sredstava kupio stan na Vrbiku, s obzirom na to da je u vrijeme kupovine bio student, kazao je kako mu ga je 'Bandić darovao kao zahvalu za njegove usluge 2006. godine'. 'Nije mi poznato kako je Bandić stekao taj stan, donio mi je kupoprodajni ugovor koji sam potpisao', kazao je Vrban, dodavši da nije isplatio kupoprodajnu cijenu jer se radilo o Bandićevu poklonu, s time da on nije kontaktirao s prodavateljem.

S dobivenim tlocrtom stana Vrban je otišao u Somec interijere i izabrao namještaj, a u društvu s njim bila je Bandićeva kći, te je prema Vrbanovoj tvrdnji cijelo uređenje platio Šelendić . Potvrdio je da mu Šelendić za taj posao nije platio, već ga je on odradio pro bono, iz zahvalnosti što ga je angažirao za uređenje stana sina Josipa. Istražitelji su o tome razgovarali i sa Željkom Šelendićem, a on je potvrdio kako je i taj stan uređivao Ante Vrban po željama Anamarije Bandić te da je namještaj plaćen 279 tisuća kuna.

Potom je otkriveno kako je Anamarija Bandić živjela s dečkom u tom stanu još od 2005., i to za nula kuna. Arhitekt je uređivao stan Šelendićeva sina Josipa kada je stigao poziv poduzetnika da uredi i onaj na Petretićevu trgu.

Tvrdi da ga nije on platio, iako je račun salona ekskluzivnog namještaja Somec interijeri, u kojem je kupljen namještaj i za Bužanovu, izdan na račun Šelendićeva obrta. On je u svom iskazu kazao kako je dug niz godina obiteljski prijatelj Milana Bandića. Kada je čuo da je Bandićeva kći Anamarija u vezi s Vanjom Gluščevićem te da se želi iseliti iz roditeljskog stana kako bi s dečkom započela zajednički život, Šelendić je s gradonačelnikom i njegovom kćeri jedinicom otišao pogledati nekoliko stanova koji su se iznajmljivali.

No Anamariji Bandić se niti jedan od tih stanova nije svidio, pa joj je Šelendić ponudio svoj stan na Petretićevu trgu. Šelendić objašnjava kako je taj stan kupio od tvrtke Niva inženjering u vlasništvu Nikice Valentića, i to kompenzacijom. Stan je, kaže, bio potpuno dovršen kada ga je preuzeo. Kupio ga je 26. kolovoza 2005., a Bandićeva kći s dečkom se uselila u jesen te godine i Šelendić je u iskazu koji je dao 2015. kazao da u stanu žive i dan-danas, i to bez ikakve naknade. Dužni su plaćati tek režije.

Kaže da opremanje stana namještajem nije platio on, no ne zna je li to platio Bandić ili Gluščevićevi roditelji. Stan je, kako je kazao Šelendić u iskazu, i dalje glasio na tvrtku Nikice Valentića jer je, kako sam kaže, bio nemaran. Potom se na stan uknjižila banka jer je Valentićeva tvrtka došla u financijske probleme.

'Sjećam se da je u nekoliko navrata Milan Bandić govorio kako će kupiti kćerki Anamariji i Vanji Gluščeviću veći stan, mislim da je spominjao trosobni, i to kada mu se kćerka zaposli i uda, međutim do toga, koliko je meni poznato, nikada nije došlo', kaže u iskazu ovaj zagrebački poduzetnik. Kada mu je postavljeno pitanje zašto je ime njegove tvrtke na računu za namještaj u iznosu od 279 tisuća kuna iz listopada 2005., kada se Bandićeva kći uselila u stan, kazao je kako misli da nije platio navedeni namještaj jer je riječ o 'ogromnom iznosu' i da bi se sigurno sjećao da ga je on platio.