Poznato tko je od Vesne Bandić kupio ovu ruševinu za gotovo četiri tisuće eura po kvadratu

Vesna Bandić, supruga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, prodala je Anti Vlahoviću, predsjedniku Uprave Adris Grupe, 38,49 četvornih metara stana koji se nekad nalazio u kućici u dvorištu zgrade u Preradovićevoj 13, a koja se u međuvremenu srušila, za 150 tisuća eura

To znači da je Vlahović za četvorni metar stana u srušenoj kućici platio 3.897 eura. To je podatak koji dobiven u zemljišnim knjigama gdje je u zbirci položenih ugovora nalazi i onaj koji su Vesna Bandić i Ante Vlahović sklopili 28. rujna 2018, a do kojeg je došao Jutarnji list. Spomenimo pritom kako je Vlahović na parceli pokraj ove izgradio svoju vilu, javlja Jutarnji list.