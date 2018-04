Duspara: Da, bilo je sukoba s ministrom... To nije normalno u 21. stoljeću!

Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara izjavio je za HRT-ov Studio 4 kako će se za 15 dana vidjeti stoji li najava ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića da će građani za dva tjedna ponovno imati vode, uz moguće kratkotrajne redukcije, te da se za najkasnije tri mjeseca u potpunosti planira riješiti opskrba Slavonskog Broda vodom

Na pitanje može li potvrditi da je u ponedjeljak bilo sukoba s ministrom kazao je: 'Sukoba je bilo. Mislim da nije u redu to da se ne obavijesti i gradonačelnik kada su već pozvani svi - načelnik Općine Sikirevci, direktor Vodovoda Vinkovaca i još dosta ljudi. Mislim da bi bilo normalno da sam, kao gradonačelnik grada šestog po veličini u RH, koji je pogođen ekološkom katastrofom, pozvan na taj sastanak. Posebno zato što se radi o sudbini građana Slavonskog Broda i što se radi o vodocrpilištu koje je protuzakonito od Hrvatskih voda prebačeno u vlasništvo vinkovačkog vodovoda.'

'Situacija je kompleksna i ovaj problem nije jednostavno riješiti. No ja se nadam da ćemo zajedničkim snagama uspjeti osigurati pitku vodu za 90.000 stanovnika Slavonskog Broda i šest općina koje su pogođene ovom havarijom', rekao je Duspara za Studio 4.

Govoreći o razmjeru katastrofe, istaknuo je da su u bunarima otkriveni ugljikovodici. 'Na svim mjernim mjestima po gradu gdje su uzimani uzorci nađeni su ugljikovodici. Pitanje je koliko će to trajati. To može završiti za 15-20 dana, a može trajati i puno duže. Najgori scenarij je da nam tvornica vode izađe iz funkcije, odnosno da je moramo zatvoriti. Tvornica je vrijedna 100 milijuna kuna, a u njoj se prerađuje voda iz bunara', rekao je Duspara.

Kako rezultati ispitivanja vode još nisu stigli, s pravom ljudi, istaknuo je, postavljaju pitanje skriva li se nešto od njih.

'Molio bih, ako Zavod za javno zdravstvo ima rezultate, da to podijeli sa Stožerom i građanima Slavonskog Broda', apelirao je Duspara, prema čijem se mišljenju kasni sa sanacijom.

'Pravu sanaciju trebalo je obaviti 28. ožujka, kada se i dogodila. Katastrofa bi sigurno bila manja nego što je sada. Još se ne znaju posljedice zagađenja tla. Nismo dobili nalaze. To nije normalno u 21. stoljeću. Bez obzira na to bilo u pitanju 100 litara benzina ili nekoliko tisuća litara. Činjenica je da je tlo zagađeno i da smo tu informaciju morali dobiti. Najgora je stvar što je to preblizu naših bunara i tvornice vode', kazao je gradonačelnik Slavonskog Broda.

Napomenuo je kako u rezultatima analize iz veljače, koje posjeduje, ne postoje ugljikovodici.