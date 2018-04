Počeli radovi u Slavonskom Brodu, no gradonačelnik Duspara upozorava: 'Proći će mjeseci dok ne nađemo trajno rješenje'

Danas počinju radovi na spajanju javnoga vodoopskrbnog sustava Slavonski Brod na crpilište Sikirevci kako bi se riješio problem opskrbe pitkom vodom Slavonskog Broda i okolnih općina, jer je od subote voda u slavonskobrodskom vodocrpilištu onečišćena ugljikovodicima te se ne može koristiti ni nakon prokuhavanja. Gradonačelnik Mirko Duspara upozorava da je rješenje s crpilištem Sikirevci kratkoročno

Gradonačelnik Mirko Duspara rekao je da su nalazi vode od sinoć još više porasli.

'Kreću se od 440 do 880. Kontinuirano se to osjeti i na bunarima, ali i na drugim mjestima u gradu. Voda nije za piće i molim građane da ne koriste za piće i za kuhanje hrane nego da koriste iz cisterni', kazao je Duspara te dodao kako će za cjelovito rješenje vodoopskrbe trebati nekoliko mjeseci.

'Velike su šanse da tvornica više ni ne proradi. Tih 100-150 litara iz Sikirevaca nije dovoljno i moramo osigurati da više vode dođe prema Brodu. Ali to će trajati više mjeseci i to više tvrtki će morati raditi. Nažalost, bojim se da će nekoliko mjeseci proći da se nađe trajno rješenje', zaključio je Duspara On onečišćenje vode povezuje s ekološkim incidentom koji se dogodio u srijedu kada je tijekom tlačnog ispitivanja dijela produktovoda od rafinerije u Bosanskom Brodu do Slobodnice došlo do istjecanja naftnih derivata.

Policijska uprava Brodsko-posavska izvijestila je sinoć da prikuplja podatke i istražuje ekološki incident koji se dogodio 28. ožujka na zapadnom ulasku u Slavonski Brod, a istragu provodi u konzultaciji s Državnim odvjetništvom.