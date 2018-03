Do sada u Slavonski Brod stiglo 55.000 litara flaširane vode, stižu i dodatne cisterne

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u subotu je telefonom razgovarala s gradonačelnikom Slavonskog Broda Mirkom Dusparom koji ju je izvijestio o ekološkom incidentu i zagađenju pitke vode u tom gradu, a predsjednica je iskazala punu podršku što bržem rješavanju situacije u kojoj su se našli stanovnici Slavonskog Broda i okolice.

Voda će se dostavljati i u općini Brodski Stupnik od 8 do 15 sati ispred zgrade općine, u Starom Slatiniku od 8 do 12 sati ispred zgrade Društvenog doma, a u Krajačićima od 12 do 13 sati ispred zgrade Društvenog doma.

U općini Bebrina voda se dostavlja u Kaniži od 10 do 11 i od 16,30 do 17,30 sati, u Kutima je cisterna s vodom od 11,30 do 12,30 i od 18 do 19 sati.U Dubočcu cisterna je od 13 do 14 i od 19,30 do 20,30 sati, u Zbjegu od 14,30 do 15,30 i od 21 do 22 sata. Općine Podcrkavlje i Bukovlje na svojim službenim stranicama nisu jučer imale nikakve obavijesti vezane uz opskrbu građana pitkom vodom.

U Slavonskom Brodu, uz postojećih sedam lokacija, u subotu navečer bit će postavljeni i spremnici s pitkom vodom kapaciteta 1.000 litara i redovito će se dopunjavati. Spremnici će biti ispred svih mjesnih odbora, ispred prostora Hvidre na Plavom polju, ispred svih dječjih vrtića i u Romskom naselju. Uz to, nastavlja se i doprema vode cisternama.