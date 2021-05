Đurđević: 'S Milanovićem nikad nisam imala ni privatne ni službene kontakte. Nisam pomišljala da odustanem od kandidature za Vrhovni sud'

Zlata Đurđević, profesorica s Pravnog fakulteta u Zagrebu i kandidatkinja za predsjednicu Vhovnog suda koju podržava Zoran Milanović, predsjednik RH, gostujući na RTL-u kazala je da s Milanovićem nikad nije imala nikakve niti privatne, niti službene niti poslovne kontakte

'Prvi put smo se susreli početkom ožujka kad me pozvao na razgovor vezano za kandidaturu za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske', kazala je Đurđević u RTL-u Danas.

Na pitanje zašto se nije javila na prvi javni poziv kazala je da se javila u siječnju za Europski sud za ljudska prava.

'To je u to vrijeme bila moja intencija, bila sam i na intervjuima. Nekako se ne javljam na više takvih pozicija istovremeno. Osim toga ovo je jedna pozicija za koju sam smatrala da imam karakteristike, ne znam, možda neki naših raniji razgovori mene i predsjednika Milanovića mi nisu davali nadu da bi on mene predložio', istaknula je.

Na dodatno pitanje je li tek nakon njegovog predlaganja postala zainteresirana za tu funkciju kazala je da je predsjednik je ustavni predlagatelj.

'Mislim da to nije isto kao kada se javljate za Ustavnog suca. Jer ovdje Ustav, kao i kod glavnog državnog odvjetnika, predviđa ne samo da vas bira neko političko tijelo, nego da vas i predlaže predsjednik, tj. Vlada', pojasnila je.