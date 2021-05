Milanović opleo po HRT-u: Ravnatelji kombinata s Prisavlja, proizvodit ćete ljepšu stvarnost i prokazivat nepodobne sve dok je moć kod Plenkovića

Zoran Milanović, predsjednik RH, oglasio se na Facebooku nakon što ga je prozvalo vodstvo HRT-a optužujući ga za pritisak na javni rtv servis s pozicije moći. Sve to uslijedilo je nakon što je najprije sinoć Zlata Đurđević, kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda, za nepristranost optužila novinara Otvorenog Mislava Togonala, a potom je danas Milanovć HRT nazvao YUTEL-om

'Oglasilo se Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije, zabrinuto i uplašeno mojim riječima, jer me vide kao izravnu prijetnju i, kako pišu, napad s pozicije moći na novinarske slobode i uređivačku politiku javnog medijskog servisa. Koju to moć ja imam, osim javne riječi kojom ukazujem da je HRT postao obiteljsko politički kombinat koji o trošku svih građana servisira HDZ i Plenkovića? Nije to moć, već istina, ona riječ koju HRT-ovi poslušnici redovito izbacuju iz programa po želji uređivačke politike središnjice', napisao je Milanović.