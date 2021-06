Đurđević objasnila kakav će problem tek sad nastati i poručila: Okrivljuju me za radnje predsjednika države, to je protupravni koncept

Profesorica Zlata Đurđević s Pravnog fakulteta, bivša kandidatkinja predsjednika Zorana Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda, naglasila je u RTL Direktu da je postupila u skladu s pravilima javljajući se na drugi poziv, a nije bila dužna javiti se na prvi. 'Pristala sam na prijedlog predsjednika države koji je Ustavom ovlašteni predlagatelj. Moj pristanak nije nezakonita radnja, ne zna se koji sam zakon prekršila. Ni to mi nije billo objašnjeno koja je to protuustavna radnja', kazala je Đurđević

'Ustavni sud je presudio, ali se ne može ostvariti izbor, cijela procedura traje tri mjeseca, poziv traje jedan mjesec, prema tome pokazuje se da ustavna odluka dovodi do neizbora novog predsjednika', kazala je.

'Bez pristanka kandidata niti jedan ozbiljni kandidat neće se javiti na poziv. Prema tome moj pristanak nije nezakonit, izgleda da se okrivljujem za radnje predsjednika države, to je protupravni koncept gdje bi jedna osoba bila odgovorna za radnje druge osobe, a osobito kada se radi o kandidatu na postupku koji je objekt i ne može utjecati ni na koga', kazala je Đurđević za RTL Direkt .

'Mislim da se stalno minorizira poglavar sudske vlasti. Druge dvije vlasti i vrh sudbene vlasti omalovažavaju ovlasti koje ima predsjednik Vrhovnog suda. Nije točno da je on samo predsjednik Vrhovnog suda, on je poglavar sudbene vlasti. Imamo tri grane vlasti. Jedna od njih je sudbena. Na njenom čelu je osoba s demokratskim legitimitetom, bez obzira što to nije izvorni demokratski legitimitet, nego posredni, zastupnici i predsjednik svojim legitimitetom imaju pravo tumačiti volju hrvatskog naroda i oni biraju predsjednika Vrhovnog suda', poručila je.

Istaknula je da je predsjednik Vrhovnog suda poglavar sudbene vlasti. Štićena je osoba, ima ovlasti nadzor, pravo na davanje upita svim predsjednicima sudovima, nadziranje svih postupaka, vođenje pojedinih predmeta; odgovoran je za stručnu edukaciju sudaca, objavu sudskih odluka…

Može li predsjednik Vrhovnog suda raditi sve gore navedeno i bez demokratskog legitimiteta, može li to gospodin Marin Mrčela koji će biti v.d. predsjednik Vrhovnog suda? Premijer tvrdi da se ništa neće promijeniti.