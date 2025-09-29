Đurđevac dobiva Centar za starije vrijedan 8,6 milijuna eura

Vlastiti udio u projektu od 2,5 milijuna, dogovoreno je danas na radnom sastanku, Grad Đurđevac podijelit će s Koprivničko-križevačkom županijom. Županija je potpisala sporazum kojim osigurava 1,2 milijuna eura, a Vlada RH osigurava 80 posto ukupnog budžeta za gradnju i opremanje Centra za starije osobe Đurđevac.

Centar će osigurati smještaj za 122 korisnika, te pet dodatnih izvaninstitucijskih usluga poput pomoći u kući, dostave obroka i poludnevnog boravka.

Ministar Piletić naglasio je da je đurđevački Centar jedan od 18 centara koji se grade diljem Hrvatske nakon desetljeća zanemarivanja ulaganja u infrastrukturu za starije.

Vlada RH planira novi javni poziv već iduće godine za financiranje novih smještajnih kapaciteta za starije u svakoj županiji, koristeći značajno veća nacionalna sredstva. Cilj je osigurati dostupnost socijalnih usluga, posebno smještaja, u manjim mjestima kako bi starije osobe mogle ostati blizu svojih obitelji, u poznatom okruženju.

Svi novi centri ući će u mrežu ustanova putem koje država financira smještaj korisnika s rješenjima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, rekao je Piletić.

Modelom "Zaželi" Hrvatska prednjači u EU

Istaknut je program "Zaželi", koji se provodi diljem Hrvatske i obuhvaća 40.000 starijih osoba, pružajući im besplatnu pomoć u kući, dostavu obroka i druge usluge. Hrvatska ovim modelom prednjači u EU kada se u fokus stavljaju socijalne usluge.

Na novinarski upit o zapošljavanju stručnog osoblja, ministar Piletiće rekao je da je prepoznat problem nedostatka radne snage u socijalnoj skrbi, posebno u većim sredinama.

„Hrvatska je već pokrenula inicijative za uključivanje strane radne snage i mijenjala zakon o reguliranim profesijama kako bi medicinskim sestrama iz zemalja EU omogućila lakši ulazak na tržište rada“, istaknuo je. Dodao je kako će osnivači, odnosno gradovi i Županije morati uložiti napor u pronalaženje odgovarajuće radne snage.

Gradonačelnik Đurđevaca Hrvoje Janči iskazao je zadovoljstvo realizacijom još jednog projekta iz sfere socijalne pomoći.

„Nakon Centra za osobe s invaliditetom, Kuće podrške Mali princ i Zavoda za socijalni rad, ovim projektom svrstavamo se među gradove lidere koji brinu o najosjetljivijem dijelu stanovništva“, kazao je Janči.

Planira se još projektana na području županije

Župan Tomislav Golubić rekao je da se na radnom sastanku poveo razgovor o sličnim projektima na području županije, dodavši kako je zaključeno da će ih kroz nekoliko godina na tom području biti nekoliko.

Predsjednik Gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković, ujedno saborski zastupnik, zahvalio je Vladi na financijskoj podršci za izgradnju i opremanje Centra za starije, ali isto tako vrlo korektnom odnosu Županije koja je podijelila trošak s gradom Đurđevcom.