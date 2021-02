Dumbović: Grad Petrinja nije prodao odmaralište i nije pogodovao Ademu Delkiću

Na članak pod naslovom "Grad Petrinja prodao odmaralište za djecu čovjeku osuđenom za otmicu šestogodišnjeg djeteta. Dumbović: Poštena i čestita obitelj", objavljen 21. siječnja 2021. na tportalu, reagirao je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović

Reagiranje na članak "Grad Petrinja prodao odmaralište za djecu čovjeku osuđenom za otmicu šestogodišnjeg djeteta. Dumbović: Poštena i čestita obitelj", upućeno preko odvjetnika Dražena Ivanića, donosimo u nastavku.

"Nije točno da bi Grad Petrinja prodao odmaralište. Grad Petrinja je donio Odluku o javnom natječaju radi kupoprodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (objekt u Punatu, ulica Pod topol 25) na 39. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28. rujna 2020. godine. U naznačenoj odluci je točno utvrđen postupak provedbe javnog natječaja za prodaju nekretnine, a gdje postoji više uvjeta koji se moraju ispuniti da bi došlo do kupoprodaje. Kupoprodaja bi se mogla smatrati realiziranom tek kada bude potpisan Ugovor o kupoprodaji i isplaćena kupoprodajna cijena za nekretninu koja je predmet kupoprodaje, a to se u konkretnom slučaju nije dogodilo niti do 21. siječnja 2021. godine, a niti do danas, pa shodno tome nije moguće tvrditi da je odmaralište prodano", navodi se u reagiranju Darinka Dumbovića.

Dalje se navodi kako se u članku implicira da je općepoznata činjenica da je Adem Delkić osuđeni otmičar i bjegunac iz zatvora u Bihaću, ali da je riječ o činjenicama koje nisu opće poznate i o kojima niti zaposlenici i vijećnici Grada Petrinje, niti gradonačelnik nisu imali nikakva saznanja. U reagiranju se navodi kako Dumbović nije prodao Ademu Delkiću nekretninu, niti je s njim potpisao ugovor te da je neistina da bi se pogodovalo u korist Delkića.

"Ademu Delkiću se nije pogodovalo na bilo koji način već se imenovani jednostavno javio na natječaj i dao ponudu za kupnju nekretnine, kao što su to učinila još dva ponuditelja i kao što je to mogao učiniti bilo tko. Da je to doista tako potvrđuje okolnost da su podaci o natječaju i ponudama koje su pristigle bili javno objavljeni još sredinom mjeseca prosinca 2020. godine", navodi se u reagiranju.