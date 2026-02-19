Ministarstvo branitelja: Možemo odjednom pokazuje sumnjivu brigu za branitelje

Ministarstvo hrvatskih branitelja poručilo je u četvrtak da stranka Možemo! inicijativom za povećanjem mirovina braniteljima umirovljenima po općim propisima pokazuje lažnu brigu za branitelje kao paravan za popravljanje narušenog imidža

Saborski zastupnici stranke Možemo! Draženka Polović i Damir Bakić predstavili su u četvrtak prijedlog izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a predlažu povećanje mirovina branitelja koji su nakon rata nastavili raditi i umirovljeni su prema općim propisima.

"Stranka koja je godinama gradila svoj politički put na marginalizaciji vrijednosti Domovinskog rata, sada odjednom pokazuje naprasnu i sumnjivu brigu za materijalni status braniteljske populacije", poručilo je Ministarstvo. Navode da su predstavnici Možemo! kroz kampanju “Branili smo slobodu” naglašavali da se protive “monopoliziranju narativa” o braniteljima te su se jasno distancirali od braniteljskih udruga. Kažu i da je stranka Možemo! u svom prijedlogu Zakona prepoznala samo dio braniteljske populacije, bez cjelovitog sagledavanja mirovinskog sustava te da takvi prijedlozi mogu zvučati atraktivno, ali ne nude dugoročno održivo rješenje.