neoznačeni alergeni

Državni inspektorat povukao seriju proteinske pločice iz Mullera

Bi. S. / Hina

09.06.2026 u 22:06

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
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Zbog neoznačenih alergena kikirikija i proteina soje na proizvodu, Državni je inspektorat s tržišta opozvao seriju Barebells pločica - soft protein bar Coco Choco, nizozemskog proizvođača, koju u maloprodaju stavlja Müller trgovina Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s podacima: BAREBELLS PLOČICA, SOFT PROTEIN BAR COCO CHOCO 55 g, LOT broja L 6055-R, najbolje upotrijebiti do 24.02.2027., naglašavaju u priopćenju.

S obzirom na to da na proizvodu nisu označeni alergeni kikiriki i protein soje, on može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na iste, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvođač opozvanog proizvoda je EMPWR Netherlands BV, Leerdam iz Nizozemske.

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