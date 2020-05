Vlada je na posljednjoj sjednici donijela odluku o plaćanju podstanarstva stradalima u potresu koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. ožujka, a Ministarstvo državne imovine objavilo je upute u kojima piše da će se stanarina plaćati u tekućem za prethodni mjesec. U primjerku ugovora o najmu, koji su objavili, stoji pak da će se stanarina plaćati unaprijed, ali i to da će pričuvu i komunalnu naknadu plaćati najmodavci, dok će teret pologa pasti na one kojima su razrušeni kuće i stanovi. Okrenuli smo nekoliko brojeva u oglasniku da vidimo kako 'dišu' stanodavci

Nakon što je Vlada na posljednjoj sjednici donijela odluku o financiranju najamnine za osobe koje su u potresu ostale bez nekretnine u Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji ili je ona oštećena tako da se ne može živjeti u njoj Ministarstvo državne imovine raspisalo je javni poziv za sve one koji žele da im država financira podstanarstvo dok se njihov stan/kuća ne vrati u funkciju, ali i uputu na koji će se način provoditi Vladina odluka. Uz sve one pogođene potresom, Ministarstvo je pozvalo najmoprimce, koji bi željeli iznajmiti svoju nekretninu, na iskazivanje interesa.

Za vlasnike stanova to bi značilo da ne smiju imati duga prema državi, kao i to da moraju pristati na ugovor u kojem pričuva i komunalna naknada idu na njihov teret, ali i to da podstanare moraju prijaviti, što u konačnici znači platiti porez. Držali smo se zadanih okvira. Tražili smo stan za samca do 35 kvadratnih metara za 300 eura, odnosno do 2450 kuna. Ponuda je šarolika, stanova u tim gabaritima ima od Dubrave do Prečkog i u velikom dijelu riječ je o pristojnim nekretninama koje nisu ukopane u suterenu i nemaju Šavrićev namještaj iz 1982.

'Oćete li vi živjeti u stanu ili ja?'

Od pet brojeva koje smo okrenuli dva vlasnika nisu ni htjela čuti za prijavu dok je kod troje zapelo na pričuvi i komunalnoj naknadi.

'Kako mislite da ja plaćam pričuvu? Pa 'oćete li vi živjeti u stanu ili ja? Ako ćete vi, onda vi to i plaćate', poručio nam je gospodin s Trešnjevke.

Pokušali smo mu objasniti da je plaćanje pričuve ulaganje u njegovu nekretninu, što bi trebala biti njegova obveza, ali nam je samo kratko poručio da se možemo dogovoriti tako da se stanarina uveća za taj iznos i da on onda plaća ono što traži država. Sličan odgovor bio je i onaj gospođe iz Novog Zagreba, a pitala nas je i koliko bi ona poreza morala platiti ako nas prijavi. I dok je solidan izbor stanova do 35 kvadratnih metara, situacija s većim stanovima, do 4550 kuna, koliko bi dala država predviđajući 65 kvadratnih metara za četiri osobe, nešto je drugačija. Za spomenuti iznos uglavnom se mogu naći stanovi između 45 i 55 kvadratnih metara, ali nije nemoguće pronaći i one od 60-tak. Okrećemo broj u zapadnom dijelu grada, objašnjavamo situaciju i opet zapinjemo na prvoj stepenici.