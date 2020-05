Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je konferenciju za medije u povodu objavljivanja Javnog poziva za odobravanje financiranja najamnine za zamjenski stan stradalima u potresu u Zagrebu i okolici

Plenković je naglasio da je Ministasrtvo državne imovine objavilo javni poziv za priznavanje financiranja najamnine za stradale u potresu. 'Vrlo je važno da pošaljemo poruku kome je upućen poziv. To su vlasnici obiteljskih kuća, stanova koji su imali prijavljeno prebivalište i boravište u potresu i čije su nekretnine ocijenjene kao nepodobne za szanovanje', dodao je. Imaju 60 dana za prijavu. U prvoj fazi će se utvrditi udovoljava li osoba uvjete. Kada se izda rješenje, osoba sklapa ugovor o najmu i dostavlja ga Ministarstvu državne imovine. Izrađen je i predložak ugovora kako bi se olakšala procedura.

Podsjetio je i da je u petak u proceduru pušten Zakon o obnovi Zagreba. Podsjetio je i da je donesena odluka o pomoći sugrađanima koji su u situaciji da su takve štete gdje se moraju popraviti dimnjaci, dizala, krovovi...Za tu mjeru koju provodi Ministasrtvo graditeljstva planirano je 141 milijun kuna, a subvencija za jedan stan je 12 tisuća kuna. To su kaže, interventni popravci.

O toga je i 41 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u iznosu do osam tisuća kuna.

Najavio je i dobivanje sredstava iz fonda pomoći iz Europske unije.

Mario Banožić, ministar državne imovine kazao je kako je uvijet da stradali nemaju druge nekretnine u Zagrebu. 'Idemo na osobe koji su samci i cijeni koju smo definirali za centar grada 70 kuna po kvadratu. Za samca će za 35 kvadrata cijena najma iznositi 2450 kuna. Za četveročlanu obitelj će biti 4550 kuna za 65 kvadrata stana.

Najamninu će moći dobivati do revizije oznake svoje zgrade. Morat će donijeti vlasnički list, izjavu da nemaju drugi nekretninu u krugu od 20 kilometara. Rok je 60 dana i on će biti produljen ako bude potrebe.

Najmodavci koji žele iznajmiti svoj stan javit će se ministasrtvu uz dokaz o vlasništvu i dokaz porezne uprave da nema duga.

Razmišljaju kaže i osobama koje su već u najmu i one trebaju donijeti dokaz i sufinancirat će se i za njih najamnima. Rok za korištenje ove mjere je rujan 2021. godine. Banožić vjeruje da će prvi ugovori biti potpisani idući tjedan.

Ministar graditeljstva Predrag Štromar istaknuo je kako je siguran da je Zakon o obnovi Zagreba odličan. 'Međutim, našim građanima treba pomoć odmah i s ove dvije odluke koje smo donijeli na Vladi mi smo u mogućnosti pomoći ljudima da riješe ono hitno', kazao je.

'Ako zgrada ima 10 stanova za zajedničke prostorije možemo dati do 120 tisuća kuna, a po svakom stanu dodatnih osam za bojler', pojasnio je Štromar.

Ako su građani već sami nešto potrošili, biti će retrogradno povrat sredstava.

Plenković je na novinarsko pitanje oko kritika da nije donesen Zakon o obnovi Zagreba prije izbora, odgovorio kako garantira da će bez obzira na sve stradalnicima biti obnovljene nekretnine.

'Zagreb je doživio veliku štetu, tada ćete razumijeti, a može se popeti do 13 milijardi eura. Ako bude obnova na na razini protupotresne gradnje. Za usporedbu od od 2014. od EU-a smo dobili oko deset milijardi eura', kazao je Plenković i dodao da je to velik posao te tome streba studiozno pristupiti. Do tada su osigurali rebalansom proračuna sredstva za interventnu obnovu i najam stana.

Plenković je poručio da građani koji mogu, krenu sami u obnovu.