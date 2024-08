Drugi čovjek Domovinskog pokreta: Moje prezime je Radić, nisam Mario-neta

Na pitanje gdje je puklo s trenutnim predsjednikom DP-a Ivanom Penavom, Radić je odgovorio sljedeće:

'Glavna stvar gdje sam ja vidio da ovo ide sve krivo je bilo kad mi je Penava rekao da se ne mogu vratiti u Sabor nego da tamo treba ostati gospodin Spajić. Ja sam prešao preko toga i vratio se tek nakon tri mjeseca', rekao je Radić i dalje objasnio kako je Penava sam odredio liste bez ikakvih konzultacija.

'Predsjednik stranke ima to pravo, ali ni s kime porazgovarati? Nitko nije znao kako će i gdje biti, u kojoj izbornoj jedinici. Gospođa Branka Lozo je osvanula na šestom mjestu u petoj izbornoj jedinici. Nije znala gdje će uopće biti', rekao je Radić pa dodao da ljudi nisu vreće cementa kojima se može razbacivati kako god nekome odgovara.

'Iz novina sam saznao tko će biti državni tajnici. Moje prezime je Radić, ne neta. Ja nisam ničija Mario-neta. Čini mi se da je pobrkao tu neke stvari. On bi se morao odlučiti jesam li ja mornar iz sjene ili marioneta', rekao je Radić.

Podsjetimo, Mario Radić danas se i službeno kandidirao za predsjednika Domovinskog pokreta. U obraćanju članstvu osvrnuo se i na kritike i prozivke koje su došle od Penave.

'Osvrnut ću se i na napade na mene osobno i moj životni put, o kojima slušam danima, a koji su jučer i javno izneseni. Najveći moj krimen koji mi stavljaju na teret je zrakoplovna škola koju sam upisao s 14 godina. Ako je to zaista toliki krimen, pozivam sve one koji me prozivaju – da, zajedno sa mnom, osude i moje pokojne suborce, među kojima i moje dobre prijatelje, Marka Živkovića, Antuna Radoša, Rudolfa Perišina i mnoge druge, da ne bih nekoga zaboravio, koji su završili iste ili slične škole, uključili se u obranu Hrvatske kao i ja, i nažalost, položili svoje živote na Oltar Domovine. Vječna im hvala i slava. Sudionik sam Domovinskog rata kao dragovoljac, moj otac i stric dali su svoje živote kao dragovoljci Domovinskog rata. Oca nisam pronašao do dan danas. Pozivam gospodina Penavu da on predoči svoj ratni put i ratni put članova svoje uže obitelji', rekao je Radić u pismu članstvu.