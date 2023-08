Drava se u Osijeku izlila na šetnicu: 'Budite oprezni'

"Rijeka Drava izlila se na šetnicu na lijevoj obali u Osijeku, ali to je ono što smo očekivali" rekao je Vulin za Dnevnik HRT-a i dodao da je to planirano jer taj dio služi i kao retencija koja će odvesti vodu da više ne ide u visinu i ne ugrozi ostatak grada.

Vodeni val kreće se prema Osijeku, a mjerne postaje u Belišću i Osijeku bilježe rast vodostaja centimetar do dva na sat. Na lijevoj obali u Osijeku, Drava se počela izlijevati na šetnicu, no visoki vodostaj rijeke za sada ne prijeti Osječanima.

"Iznimno je važno, i još jednom molim sve sugrađane i sugrađanke, i sve posjetitelje Osijeka da na ovom području budu oprezni", rekao je komentirajući to što ljudi ulaze u vodu iako su postavljene ograde, ili se biciklima voze vrlo blizu ruba. "To se ne događa tako često, pa ljudi žele vidjeti, no, teško je procijeniti gdje se nalazi rub šetnice, a Drava je, kaže, iznimno brza i mutna.

Iako je Drava brza i visoka, Dunav nije toliko visok - 20 kilometara nizvodnije je ušće Drave u Dunav - i za sada može primiti tako visoku Dravu. Životinje u osječkom Zoološkom vrtu također nisu ugrožene.